Vfr Forst 1 - Mit breiter Brust in eine spannende Rückrunde

Die 1. Seniorenmannschaft des VfR Forst Aachen blickt auf eine intensive und lehrreiche Hinrunde zurück. Von Beginn an hat das Trainerteam Serkan Kahraman und Anestis Soumelidis das klare Ziel ausgegeben: den Aufstieg fest im Blick behalten. Vor allem auf heimischem Platz präsentierte sich die Mannschaft äußerst stark – alle Heimspiele der Hinrunde wurden gewonnen. Auswärts hingegen fehlte es phasenweise an Konstanz, zudem war das nötige Quäntchen Glück nicht immer auf Seiten der Forster. Ein besonders schwerer Rückschlag war die schwere Verletzung von Top-Stürmer Sefa Lortoglu, der sich im Pokal verletzte und die komplette Hinrunde ausfiel. Ein Verlust, der sportlich wie menschlich schmerzte.

Trotzdem ließ sich das Team nicht aus der Bahn werfen. Mit hoher Trainingsbeteiligung, viel Intensität und echtem Konkurrenzkampf entwickelte sich eine starke Trainingskultur, denn allen ist klar: Erfolg kommt nicht von allein – er entsteht durch Einsatz, Willen und die Bereitschaft, immer mehr zu investieren als der Gegner. Auch wenn es nicht gelungen ist, alle erhofften Verstärkungen bereits zur Hinrunde zu verpflichten, hat die Mannschaft mit dem vorhandenen Kader das Maximum herausgeholt. Einige bittere und teilweise unnötige Niederlagen waren dabei, doch genau diese Erfahrungen haben das Team mental stärker gemacht.