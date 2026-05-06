VfR Fischenich wählt neuen Vorstand – Kullick folgt auf Heinen

– Foto: Verein

Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung des VfR Fischenich wurde ein neuer Vorstand gewählt. Einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Frank Kullick gewählt. Er folgt auf Jürgen Heinen, der nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl antrat und unter großem Applaus verabschiedet wurde. Komplettiert wird die neue Vereinsspitze durch Uwe Schmitz als 2. Vorsitzender und Lutz Busch als Kassierer.

Um die Erfahrung langjähriger Mitglieder für sich zu nutzen, hat der Verein die Einführung eines Ältestenrates beschlossen, welchem Andreas Friedsam, Goran Przevski, Andreas Brei, Ralf Schüller, Jürgen Heinen und Oscar Ebertz angehören. Dieses Gremium wird den Vorstand künftig beratend unterstützen.

Im Rahmen der Versammlung wurden zudem drei Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue besonders gewürdigt. So wurden Andre Denzl für seine 25-jährige Vereinszugehörigkeit sowie Matthias Öbels und Ralf Schüller für ihre 50-Jährige Mitgliedschaft gewürdigt.

Ein Highlight der Versammlung war eine besondere Bekanntgabe: Der VfR wird im Jahr 2030 nicht nur sein 100jähriges Vereinsjubiläum feiern, sondern auch das Fischenicher Dreigestirn stellen. Damit unterstreicht der Club seine tiefe Verwurzelung im Ort über den Fußballplatz hinaus.

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