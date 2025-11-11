VfR Fischeln zeigt Moral und wendet die große Blamage ab

Weiter auf der Stelle tritt der VfR Fischeln. Ein 3:3 gegen den besser werdenden Abstiegsaspiranten 1. FC Viersen ist zu wenig, um entscheidend auf Distanz zu den Abstiegsplätzen zu gehen. Andererseits lag das Team von Trainer Jakob Scheller schon scheinbar hoffnungslos mit 0:3 zurück, ehe seine Spieler Moral bewiesen und innerhalb einer Viertelstunde egalisierten. Danach lag sogar der Siegtreffer noch mehrfach in der Luft. Aktuell scheint es so, dass der VfR mehr von der Schwäche einiger Konkurrenten profitiert als von der eigenen Stärke.

Der angeschlagene, aber trotzdem eingewechselte Dennis Lerche rettete dem CSV Marathon Krefeld mit dem Abpfiff ein Unentschieden, weshalb er im Abstiegskampf über dem Strich bleibt. Aber Vorsicht: Türkiyemspor Mönchengladbach sendete nach acht Niederlagen in Folge ein Lebenszeichen – den letzten Dreier für den Vorletzten gab es am 7. September – und gewann das Mönchengladbacher Stadtderby gegen den 1. FC. Dies war natürlich auch nicht nach dem Geschmack des TSV Bockum, der sich der weiter beachtlichen Zweitvertretung des SC St. Tönis beugen musste. Allerdings dürfte damit spätestens allen beim TSV klar sein, dass es in dieser Saison einzig und allein um den Klassenverbleib geht.