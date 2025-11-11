VfR Fischeln zeigt Moral und wendet die große Blamage ab

Das Wechselspiel an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 3, geht munter weiter. Jetzt sind die Neuwerker nach einem Erfolg über Dilkrath die neue Nummer eins, weil die Brüggener das Gipfeltreffen beim ebenfalls im Rennen liegenden OSV Meerbusch verloren.
Ärgerlich für den OSV eigentlich nur, dass der Ex-Willicher Jonas Kunft sich in der Schlussphase noch die Rote Karte abholte. Die Odenkirchener lagen gegen Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 plötzlich 0:1 hinten, machten dann aber erwartungsgemäß das halbe Dutzend noch voll. Da die Verbandsspruchkammer den Spielabbruch der Neuwerker wegen des Flutlichtausfalls in Tönisberg wie erwartet zu ihren Gunsten entschieden hat, haben sie sogar schon ein Drei-Punkte-Polster auf die anderen Meisterschaftskandidaten. Wickrath präsentiert sich als wenig stabil, weshalb der Kontakt nach vorne abreißt.
Leichte Enttäuschung beim VfL Tönisberg. Die Möglichkeit, oben näher heranzukommen, erhielt durch ein 2:2 bei der Zweitvertretung des SC Union Nettetal einen Dämpfer. Dabei sah es zur Halbzeit bei einer 2:0-Führung noch gut aus. Aber als die Gastgeber im zweiten Abschnitt einen Zahn zulegten, ließ sich der VfL noch die Butter vom Brot nehmen. Zu all den Verletzungsproblemen kam noch dazu, dass Abwehrchef Luke Heidrich, der mit einem schönen Distanzschuss für den zweiten Treffer gesorgt hatte, zum Seitenwechsel passen musste. Zu allem Überfluss resultierte der Nettetaler Ausgleich dann aus einem Eigentor von Jannik Dünwald.
Weiter auf der Stelle tritt der VfR Fischeln. Ein 3:3 gegen den besser werdenden Abstiegsaspiranten 1. FC Viersen ist zu wenig, um entscheidend auf Distanz zu den Abstiegsplätzen zu gehen. Andererseits lag das Team von Trainer Jakob Scheller schon scheinbar hoffnungslos mit 0:3 zurück, ehe seine Spieler Moral bewiesen und innerhalb einer Viertelstunde egalisierten. Danach lag sogar der Siegtreffer noch mehrfach in der Luft. Aktuell scheint es so, dass der VfR mehr von der Schwäche einiger Konkurrenten profitiert als von der eigenen Stärke.
Der angeschlagene, aber trotzdem eingewechselte Dennis Lerche rettete dem CSV Marathon Krefeld mit dem Abpfiff ein Unentschieden, weshalb er im Abstiegskampf über dem Strich bleibt. Aber Vorsicht: Türkiyemspor Mönchengladbach sendete nach acht Niederlagen in Folge ein Lebenszeichen – den letzten Dreier für den Vorletzten gab es am 7. September – und gewann das Mönchengladbacher Stadtderby gegen den 1. FC. Dies war natürlich auch nicht nach dem Geschmack des TSV Bockum, der sich der weiter beachtlichen Zweitvertretung des SC St. Tönis beugen musste. Allerdings dürfte damit spätestens allen beim TSV klar sein, dass es in dieser Saison einzig und allein um den Klassenverbleib geht.