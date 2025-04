VfR Fischeln verliert gegen ein Kellerkind

Das durfte auf keinen Fall passieren. In einem eher schwachen Duell der Kellerkinder, das der Tabellensituation unbedingt entsprach, verlor der VfR Fischeln in der Landesliga, Gruppe 1, bei den VSF Amern in der Schlussphase noch mit 0:2 (0:0), wodurch die Gastgeber, die schon das Hinspiel gewannen, nach Punkten mit dem Team von Trainer Josef Cherfi gleich zogen. Dies gilt auch für die Victoria Mennrath, die überraschend dem Aufstiegskandidaten FC Remscheid bei ihrem 1:0-Erfolg ein Bein stellen konnte. Die positive Cherfi-Bilanz nach der anfänglichen Euphorie seit seinem Amtsantritt hat sich nun stark relativiert, denn zwei Siegen stehen nun auch zwei Niederlagen. Hinzu kommt die Pokalschlappe in Grefrath.