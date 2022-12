VfR Fischeln: Unbesiegter Trainer Kockel fordert den Spitzenreiter Landesliga: Hält die Serie auch gegen den FC Büderich?

Der unter Trainer Ronny Kockel noch ungeschlagene VfR Fischeln fordert am Sonntag an der Kölner Straße den Spitzenreiter FC Büderich heraus. Für die Krefelder ist der erste Rückrundenspieltag die letzte Gelegenheit, vor der Winterpause noch ein paar Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Spätestens nach dem letzten Sieg gegen den 1. FC Viersen ist klar, dass sich die Grün-Weißen vor keinem Gegner verstecken müssen.

„Das Selbstbewusstsein ist da“, sagt Kockel, „und mich würde es natürlich freuen, wenn wir auch den Tabellenführer schlagen können.“ Was die Chancen auf einen weiteren Dreier angeht, gibt sich auch Teammanager Ralf Rusbült hoffnungsvoll: „Ich denke, dass wir was holen können. Wenn Du an die Grenzen gehst, kann in dieser Liga jeder jeden schlagen.“ Personell ist die Lage unverändert ordentlich.