VfR Fischeln tritt wie ein überforderter Absteiger auf

Der VfR hielt vom Anpfiff weg in einer intensiven Begegnung mit hoher Laufbereitschaft das Spielgerät gut in den eigenen Reihen. Aber mit dem ersten ernsthaften Ballbesitz gingen die Kapellener durch Nils Mäker in Führung (18.). Von Schockzustand da aber noch keine Rede – und nach klugem Pass von Eron Saraci egalisierte Niklas Geraets schnell (23.). Kurz danach scheiterte Florian Leisten am SC-Keeper, der Nachschuss von Mats Platen wurde im letzten Moment geklärt. Bei zwei Distanzschüssen der Platzherren war VfR-Schlussmann Leon Buschen ebenso im Bilde, wie sein Gegenüber gegen Geraets. Zu dem Zeitpunkt dann überraschend das Kapellener 2:1 durch Tim Effertz (42.) – dieser Tiefschlag saß.