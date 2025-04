VfR Fischeln steht gegen SC Velbert unter Zugzwang

Durch die unplanmäßige Niederlage in der Schlussphase am vergangenen Wochenende bei den VSF Amern ist für den VfR Fischeln im Abstiegskampf der Landesliga, Gruppe 1, die Luft wieder dünner geworden. Vor allen Dingen auch deshalb, weil erst dann genau feststeht, wer direkt runter muss beziehungsweise in die Relegation, wenn die Abschlusssituationen in den übergeordneten Ligen entschieden worden sind. „Am besten ist, man wird Siebtletzter, um aus allem raus zu sein“, ist dazu dann immer zu hören.