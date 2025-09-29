VfR Fischeln schlägt Bockum und findet langsam zu sich

An der Spitze landeten TuRa Brüggen in Grefrath und die SpVgg Odenkirchen gegen die DJK Fortuna Dilkrath deutliche Kantersiege und untermauerten ihre Ambitionen. Auffällig bei den Odenkirchenern: Ihr halbes Dutzend Tore verteilte sich auf sechs Spieler.

Aber auch die Wickrather und der OSV Meerbusch bleiben, wie die Neuwerker, am Führungsduo dran. Letztere haben vom Bezirks-Sportgericht in der Zwischenzeit die drei Punkte und 2:0 Tore aus der Begegnung in Tönisberg, wo bekanntlich um 22 Uhr das Flutlicht automatisch abgeschaltet worden war, zugesprochen bekommen. Die Tönisberger allerdings, die nach der gestrigen Niederlage gegen Wickrath sich erst einmal im unteren Mittelfeld neu orientieren müssen, rufen nun die nächsthöhere Instanz, das Verbands-Sportgericht an.

Während die Packung der Grefrather gegen Brüggen nicht gerade überraschend kommt, trifft das auf die Heimschlappe von Thomasstadt Kempen gegen den 1. FC Mönchengladbach ebenso zu, wie das 0:1 des SC St. Tönis II bei Aufsteiger SC Union Nettetal II. Auf einem Abstiegsplatz verharrt der CSV Marathon Krefeld. Der führte zwar durch Dennis Lerche gegen Meerbusch, doch mit einem Doppelschlag drehte der OSV den Spieß schnell um.

Beim Duell der sieglosen Kellerkinder gewann der 1. FC Viersen beim SV Mönchengladbach 10 mit 2:1. Bei dem Ergebnis braucht man selbst zu dem frühen Zeitpunkt kein Prophet zu sein, um davon auszugehen, dass Neuling SV Mönchengladbach 10 aus diesem Dilemma nicht mehr heraus kommt.