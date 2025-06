VfR Fischeln präsentiert neues Trainerteam für die Bezirksliga

Sebastian Suski, 2. Vorsitzender, teilt in den Vereinsmedien mit: „Das Engagement der beiden ist schon vor dem Trainingsauftakt bemerkenswert. Sie bringen Energie, Ideen und Struktur mit, das wird uns in der kommenden Saison weiterhelfen.“

2024 kehrte Fischeln als Bezirksliga-Meister in die Landesliga zurück, doch die schwache Hinrunde (nur 13 Punkte) konnte der mehrjährige Oberligist in der Folge nicht mehr kaschieren. Stattdessen gibt es den zweiten Abstieg in zwei Jahren, doch der VfR will in der Bezirksliga erneut eine gute Runde spielen. Dazu wird, wie so oft bei einem Abstieg, der Kader umgebaut.

Zugänge und Abgänge des VfR Fischeln 2025/26

Zugänge

Denis Shabani (VfB Uerdingen), Strahinja Prodanovic (VfR Krefeld-Fischeln), Ben Schubert (TSV Krefeld-Bockum), Fabio Minino (SV Genc Osman Duisburg), Dimic Race (TSV Krefeld-Bockum), Milosz Nocek (1. FC Viersen), Mohamed Osman (Anadolu Türkspor Krefeld II), Daniel Viktor Weiz (SV 08/29 Friedrichsfeld), Dominik Zagrovic (1. FC Mönchengladbach), Safer Erdogan (DJK VfL Willich), Maximilian Kuznik (SpVg Odenkirchen), Ndrin Maloku (DJK VfL Willich)

Anzahl der Zugänge zum Stand 24. Juni 2025: 12

Abgänge

Eron Saraci (SC Union Nettetal), Lars Marcel Werth-Jelitto (Sportfreunde Hamborn 07), Luca Sondermann (Verletzungspause), Timon Huybreghs (SC St. Tönis 1911/20 III), Marc Knops (FC Büderich), Hope Noruwa Ogansuyi (SV Scherpenberg), Mats Platen (SC Union Nettetal), Jasin Saiti (SV Scherpenberg), Patrick Pasthy (TSV Krefeld-Bockum)

Anzahl der Abgänge zum Stand 24. Juni 2025: 9