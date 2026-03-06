VfR Fischeln peilt Derbysieg an der Edelstahlkampfbahn an

Auch wenn für beide die Saison in der Bezirksliga, Gruppe 3, praktisch gelaufen ist, haben Lokalderbys, vor allen Dingen, wenn beide Gegner räumlich so eng beieinanderliegen, immer ihren Reiz. Dies ist am Sonntag in der Edelstahl-Kampfbahn nicht anders, wenn der neunte CSV Marathon Krefeld auf den achten VfR Fischeln trifft. Beide trennen nur ein Zähler und sowohl nach oben als auch nach unten geht nichts mehr. Eher noch hilft jeder Sieg, um die Lage nach hinten weiter abzusichern – man weiß ja nie.
Bei den Hausherren, die im Hinspiel nach einem 1:4-Rückstand noch auf 4:4 aufschlossen, sieht es personell wieder besser aus. Semih Cakir und Dennis Lerche haben ihre Sperren abgesessen, Fritz Fiedler ist wieder gesund und Dario Krezic aus Bosnien zurück. „Wir haben aktuell zweimal nicht gewonnen, wollen aber gegen Fischeln den Grundstein für eine neue Positivserie legen. Derbys sind immer eine schöne Sache“, meint CSV-Trainer Onur Özkaya. Er vermeldet nach David Machnik (Tönisberg) mit Carlo Honore Heinrich vom sonntäglichen Gegner den zweiten Neuen.
Die Fischelner legten vergangenen Sonntag starke erste 20 Minuten hin. Danach aber gab es viele individuelle Fehler und neben fehlender Energie auch andere Defizite. Das muss anders werden, soll was mitgenommen werden. Keeper Leon Buschen wird ebenso weiter nicht dabei sein, wie auch Abdulhadi Alamad, der seine Zukunft für die nächste Saison eher in der Landesliga sieht. Auch Ndrin Maloku, der der Kölner Straße die Treue halten will, ist für die Startelf noch keine Option. Zweitschlussmann Strahinja Prodanovic machte zuletzt keinen sicheren Eindruck.
Kempen ist gut in Schuss und fährt mit breiter Brust zum 1. FC Viersen. Auch wenn die Dilkrather zuletzt sieben Mal einnetzten, peilen die Grefrather den ersten Dreier in diesem Jahr an. Die Vorstellung vergangene Woche gegen Neuwerk gibt jedenfalls zu viel Hoffnung Anlass. Dies gilt nicht für den TSV Bockum in der Begegnung gegen die Odenkirchener. Auch wenn die vorne weg sind, tragen sie am Prozessionsweg die Favoritenbürde.
Was ist mit dem VfL Tönisberg los? Sieben Stück auf eigenem Platz kassiert, was Trainer Justin Müller so kommentiert: „Das war das schlimmste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Es war ein kollektives Totalversagen, nahe einer Arbeitsverweigerung.“ Für die Partie bei der Reserve des SC St. Tönis steht Alex Schmidt wieder zur Verfügung. Bei Luke Heidrich bleibt abzuwarten, ob er den Feuerwehr-Dienst getauscht bekommt. Die Begegnung hat ein besonderes Geschmäckle, weil mittlerweile acht früherer SC-Akteure für Tönisberg spielen. Bei den St. Tönisern sind die ohnehin nicht großen personellen Sorgen noch kleiner geworden, weil auch Tom Berner und Ben Cedric Horst wieder zur Verfügung stehen.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: