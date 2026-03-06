VfR Fischeln peilt Derbysieg an der Edelstahlkampfbahn an

Kempen ist gut in Schuss und fährt mit breiter Brust zum 1. FC Viersen. Auch wenn die Dilkrather zuletzt sieben Mal einnetzten, peilen die Grefrather den ersten Dreier in diesem Jahr an. Die Vorstellung vergangene Woche gegen Neuwerk gibt jedenfalls zu viel Hoffnung Anlass. Dies gilt nicht für den TSV Bockum in der Begegnung gegen die Odenkirchener. Auch wenn die vorne weg sind, tragen sie am Prozessionsweg die Favoritenbürde.

Was ist mit dem VfL Tönisberg los? Sieben Stück auf eigenem Platz kassiert, was Trainer Justin Müller so kommentiert: „Das war das schlimmste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Es war ein kollektives Totalversagen, nahe einer Arbeitsverweigerung.“ Für die Partie bei der Reserve des SC St. Tönis steht Alex Schmidt wieder zur Verfügung. Bei Luke Heidrich bleibt abzuwarten, ob er den Feuerwehr-Dienst getauscht bekommt. Die Begegnung hat ein besonderes Geschmäckle, weil mittlerweile acht früherer SC-Akteure für Tönisberg spielen. Bei den St. Tönisern sind die ohnehin nicht großen personellen Sorgen noch kleiner geworden, weil auch Tom Berner und Ben Cedric Horst wieder zur Verfügung stehen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: