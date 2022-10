VfR Fischeln nach 0:4 in Süchteln neues Schlusslicht Landesliga, Gruppe 2: Die Lage wird immer prekärer.

„Wenn wir heute verlieren, wird`s zappenduster“, meinte Ralf Rusbült vor der Partie des VfR Fischeln beim ASV Süchteln. Der Teammanager der Krefelder konnte nach dem Spiel schon einmal ein paar Kerzen heraus holen, denn der VfR unterlag in dem Kellerduell mit 0:4 (0:1) und hält am 8. Spieltag erstmals die Rote Laterne in den Händen. Die bisherige Bilanz ist ernüchternd. Nach sieben absolvierten Spielen sammelte die Elf von Trainer Kalli Himmelmann erst einen Punkt und ist aufgrund der Entstehung der Niederlage und der aktuell schwierigen personellen Situation spätestens seit Sonntag ein ganz heißer Abstiegskandidat.

Der ASV ging früh durch Hiromasa Kawamura in Führung (2.) und hätte bis zur Halbzeit durchaus höher führen können, weil sich bei raumgreifenden Bällen durch Stellungsfehler immer wieder Löcher auftaten. Keeper Leon Buschen war es zu verdanken, dass der VfR nicht schon aussichtslos zurücklag. Ein Kopfball des jungen Patrick Pasthy war alles, was auf das gegnerische Gehäuse ging (25.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Die Gastgeber fanden kaum noch statt und der VfR drückte, musste sich aber weiterhin jeden guten Moment hart erarbeiten. Amin Azdouffal (50.) und Lars-Werth-Jelitto, der am Torhüter scheiterte (65.), boten sich gute Chancen zum Ausgleich. Weiterhin im Vorwärtsgang schlug sich der VfR am Ende selbst. Paul Fröhling (77.) und Tobias Busch (83.) konterten die Krefelder nach katastrophalen Fehlpässen aus. Busch setzte auch den Schlusspunkt (86.).

Himmlmann war konsterniert: „Bei all den Ausfällen ist es sicher auch eine Qualitätsfrage. Aber wir werden weiter und weiter machen und alles versuchen, so lange ich da bin“.