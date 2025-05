VfR Fischeln muss siegen und anderen die Daumen drücken

Selbst gewinnen und Absteiger Cronenberger SC kräftig die Daumen drücken. So oder ähnlich verhält es sich mit der Gefühlslage beim VfR Fischeln vor seinem vorletzten Spiel in Gruppe 1 der Landesliga, das am Freitagabend bei TuRU 80 Düsseldorf angepfiffen wird.