VfR Fischeln kann den Anschluss herstellen Landesliga, Gruppe 1: Das Spiel gegen den 1. FC Mönchengladbach ist für den VfR Fischeln besonders wichtig.

Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen gelang dem VfR Fischeln zur rechten Zeit eine Trendwende, die man den Grün-Weißen zuvor nicht zutraute. Aufgrund des direkten Vergleichs mit dem SC Kapellen liegen die Krefelder erstmals in dieser Saison auf einem Nichtabstiegsplatz. Morgen (15.30 Uhr) besteht gegen Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach die große Chance, die sportliche Lage weiter zu verbessern und den Anschluss an das untere Mittelfeld herzustellen.

Für Trainer Ronny Kockel ist ein Sieg über den Tabellenletzten nach den beiden Erfolgserlebnissen keine Selbstverständlichkeit: „Das wird das schwierigste Spiel. Mönchengladbach ist in der gleichen Situation wie wir vor zwei Wochen und spielen danach gegen andere Mannschaften die unten drin stehen“. Der Druck, der auf der jungen VfR-Elf lastet, ist sicher nicht mehr so groß wie vor geraumer Zeit, aber dennoch vorhanden. Kockel ist aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft damit umgehen kann. Bewiesen habe sie das besonders in Unterrath. „Das war wirklich gut, was sie dort geleistet hat. Das Ruder nach dem Ausgleich noch einmal rumzureißen und danach nichts mehr zuzulassen verdient Respekt“. Den verdienten sich vor allem die Youngster im Team, von denen Kockel überzeugt ist: „Das sind wirklich gute Jungs“. Neben einigen Verletzten fehlt der Gelb-Rot-gesperrte Maciej Herod. Dafür darf Amin Azdouffal nach seiner einwöchigen Sperre wieder mitwirken.