Die VfR Fischeln braucht gegen den ASV Süchteln dringend Punkte. – Foto: Daniel Schuch

VfR Fischeln im Kellerduell beim ASV Süchteln unter Druck Der Krefelder Landesligist hofft, dass seine Spieler endlich den "Kopf freikriegen".

Dass es eine schwere Saison werden würde war Fischelns Trainer Kalli Himmelmann klar. Doch dass der Landesligist nach sechs Spieltagen nur einen Zähler auf dem Konto hat, damit hat der krisenerprobte Coach sicher nicht gerechnet. Damit der Kontakt zum rettenden Ufer nicht gänzlich reißt und seine Mannschaft den Glauben an den Klassenerhalt nicht frühzeitig verliert, muss dringend der erste Sieg her. Sonntag ist der VfR beim ASV Süchteln zu Gast, der mit fünf Punkten nur unwesentlich besser dasteht, aber die Krefelder mit einem Sieg entscheidend distanzieren kann. Der größere Druck lastet daher zweifelsfrei auf den Gästen. Dessen ist sich auch Himmelmann bewusst: „Wir müssen zusehen, dass die Jungs den Kopf freikriegen. Denn wir brauchen die drei Punkte, die zu vergeben sind“.

Der ASV unterlag am letzten Spieltag dem Drittletzten SC West überraschend deutlich mit 2:6. Himmelmann nahm die Partie unter die Lupe und dürfte seine Schlüsse daraus gezogen haben. Entscheidend wird aber sein, ob es seiner Mannschaft gelingt, die hohe Zahl schwerwiegender Fehler zu minimieren. Personell sind ihm weiter die Hände gebunden. Unterm Strich ist die Lage sogar schwieriger geworden, weil Luca Sondermann verletzungsbedingt ausfällt und der erfahrene Almir Arapovic studienbedingt die Schuhe an den Nagel hing. „Das kann ich gut verstehen. Aber das tut uns richtig weh“, so Himmelmann, „Almir gehört zu den Typen, die Du in so einer Situation einfach brauchst“. Improvisationstalent ist also wieder einmal gefragt. Aber das ist für Himmelmann nichts Neues: „Ich glaube, das geht schon seit eineinhalb Jahren so“.