VfR Fischeln hat wohl den vorentscheidenden K.o.-Schlag kassiert

Obwohl die Fischelner erneut kurzfristig auf Kapitän Lars Marcel Werth-Jelitto verzichten mussten, war die Begegnung, die insgesamt kein hohes Niveau bot, in der ersten Hälfte offen. Dies lag vielleicht auch daran, dass die Platzherren weit ab von Gut und Böse in der Tabelle stehen und offenbar nicht gerade hoch motoviert in die Begegnung gegangen waren. Sie kamen in der Phase aber dennoch zu zwei vielversprechenden Chancen, doch einmal rettete Patrick Pasthy im letzten Moment kurz vor der Linie und im zweiten Fall war Fischelns Keeper Leon Buschen gut auf dem Posten. Auch der VfR, dem in der Besetzung aber einfach die Mittel fehlten, um den Konkurrenten aus Düsseldorf ernsthaft zu gefährden, war doppelt an einem Treffer dran. Doch Niklas Geraets bekam nicht genug Druck hinter den Ball, so dass SGU-Torwart Max Möllemann locker parierte. Zudem flog ein Schuss von Marc Knops knapp daneben.

Im zweiten Durchgang über weite Strecken dann das gleiche Bild. Florian Leisten klärte für die Fischelner einmal auf der Linie und Buschen war erneut im Bilde. Auf der Gegenseite hielt Möllemann gegen Knops gleich doppelt, ehe es auf der anderen Seite des Felds dann doch passierte: nach einer Flanke von der linken Seite stand Nabil Jaouadi goldrichtig und vollendete (74.) für die SGU. Der Sack war zu, nachdem Christian Bus das zweite Unterrather Tor erzielt hatte (87.). Entsprechend musste man am Ende festhalten: Diese VfR-Vorstellung war im wahrsten Sinne des Wortes abstiegsverdächtig.