VfR Fischeln hält Hoffnung auf Klassenerhalt am Leben

Nicht gebessert deshalb, weil auch der Mitkonkurrent VSF Amern beim SSV Bergisch Born in der Endphase die Partie noch drehte und den Vier-Punkte-Vorsprung vor der Mannschaft von Trainer Josef Cherfi damit behauptete. Außerdem haben die Amener am kommenden Sonntag gegen den Absteiger Cronenberger SC von der Papierform her die wesentlich leichtere Aufgabe als das Team um Goalgetter Niklas Geraets, der, was Tore betrifft, schon auf Ruhestand umgeschaltet zu haben scheint, am Freitagabend bei TuRU Düsseldorf.

Der erste Schock für den VfR erfolgte schon nach 97 Sekunden: Schlussmann Leon Buschen foulte FC-Angreider Vittorio Di Mari, es gab Elfmeter und Toni Zupo verwandelte. Diesen suboptimalen Spielverlauf verdauten die Fischelner aber besser als erwartet. Sie gestalteten die Partie offenund kamen nach Leisten-Vorarbeit durch Eron Saraci zum verdienten Ausgleich (28.). Mit viel Druck eröffnete der VfR den zweiten Durchgang. Aber bis auf drei Halbchancen passierte offensiv wenig.