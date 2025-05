VfR Fischeln gewinnt mit 4:0 – ist aber dennoch kaum zu retten

Der VfR Krefeld-Fischeln hat in der vorgezogenen Begegnung der Landesliga 1 am Freitagabend den letzten Strohhalm zwar ergriffen und nach einer guten Leistung bei TuRU 80 Düsseldorf mit 4:0 (1:0) gewonnen. Aber trotz dieses Erfolges fiel der Jubel bei Spielern, Verantwortlichen und Fans nach dem Schlusspfiff nur verhalten aus – weil klar war, dass bei einem Sieg der Amerner gegen Cronenberg am Sonntag, was auch passierte (3:2), die Vereinigten Sportfreunde in der Tabelle nicht mehr einzuholen sind. Das ist nun theoretisch aber noch der SC Velbert – der am kommenden Wochenende mit den bereits abgestiegenen Cronenbergern aber ebenfalls eine recht dankbare Aufgabe zu lösen hat.