VfR Fischeln fällt nach Abstieg auseinander

Nur eine Entscheidung, die es allerdings in sich hat, ist vor dem letzten Spieltag in der Landesliga 1 noch nicht gefallen. Es geht nämlich noch darum, wer neben dem VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler als zweites Team noch in die Oberliga aufsteigen kann. Die besten Karten hat in diesem Zusammenhang die Holzheimer SG. Fast drei Viertel der Saison waren die Neusser deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben. Doch mit einem tollen Endspurt hat das Team, das neben dem Ex-Uerdinger Maik Odenthal mit vielen ehemaligen Oberliga-Spielern vor allen Dingen vom TSV Meerbusch bestückt ist, die Schwächen des Konkurrenten FC Kosova Düsseldorf ausgenutzt und sich am vergangenen Sonntag wieder auf Platz zwei vorgeschoben. Und die anstehende Aufgabe in Amern müsste allemal zu lösen sein, wie die auch von Kosova Düsseldorf in Velbert. Daher muss Holzheim bei aktuell nur einem Zähler Vorsprung auf jeden Fall gewinnen, wenn es etwas mit dem zweiten Platz werden soll.