Rückblick auf die Landesliga - und den VfR Fischeln. – Foto: Markus Verwimp

VfR Fischeln: Das Fernziel ist meilenweit entfernt Mittelfristig wollte der VfR Fischeln wieder in der Oberliga mitmischen. Die graue Realität in der kommenden Saison lautet nach dem Abstieg aber: Bezirksliga. Einige Fehler erwiesen sich als unverzeihlich. Auch ein Trainerwechsel brachte nichts.

Auch die Saison in der Landesliga-Gruppe 1 steht nun in den Geschichtsbüchern. Und fraglos hatten Kenner der Szene die letztlich aufgestiegenen VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler und Holzheimer SG zu Saisonbeginn, als die Favoritenbürden verteilt worden, bereits auf der Rechnung. Aber eher in umgekehrter Reihenfolge, nämlich mit Holzheim an der Spitze.

Die SG musste aber bis zum letzten Spieltag bangen, um sicher zu sein, in der kommenden Spielzeit in der Oberliga mitmischen zu dürfen. Das lag aber einzig und allein auch nur daran, dass der Neuling FC Kosova Düsseldorf, den Durchmarsch dicht vor Augen, plötzlich Nervenflattern bekam und den Trainer wechselte – was aber auch im Schlussspurt die vorherige Stabilität nicht wiederbrachte. In Holzheim dagegen hat ein vorzeitiger Trainerwechsel von Hamid Derakhshan zu Jesco Neumann seine Wirkung nicht verfehlt. Der FC Remscheid sowie der DV Solingen, der in der kommenden Saison einiges vor hat und wie immer nach den Sommer- und Weihnachtsferien wegen der Heimaturlauber so seine personellen Sorgen hatte, was letztlich Punkte kostete, liegen ebenso im Soll, wie der ASV Süchteln oder Bergisch Born. Das völlig neuformierte Team der SG Unterrath, dass sich wieder in alle Himmelsrichtungen zerstreut, hat alle Erwartungen ebenso übertroffen, wie die VSF Amern.

Dies kann vom VfB Hilden II, SC Kapellen/Erft oder TuRU 80 Düsseldorf unterdessen nicht behauptet werden. Und dass Mennrath unten drin steckte, kam, wie beim SC Velbert, nicht unerwartet. Aber dennoch gelang es beiden Vereinen, sich deutlich von den Absteigern 1. FC Viersen, DJK Fortuna Dilkrath, Cronenberger SC und VfR Fischeln abzusetzen. Apropos Fischeln. „Ich bin nicht aufgestiegen, um unten mit rumzugurken“, hatte der damalige VfR-Trainer Ronny Kockel im Sommer klar definiert. Bis zu seiner Freistellung Mitte März 2025 konnte er diesen Beweis aber nicht unbedingt antreten. Dann war seine Zeit an der Kölner Straße abgelaufen (Platz 14 mit 19 Punkten). DieseEntscheidung wurde sehr kontrovers diskutiert, denn der Aufschwung in der Willi-Schlösser-Kampfbahn, sowohl im Nachwuchs als auch bei der Ersten, war zu großen Teilen dem 49-Jährigen zu verdanken. Sportvorstand Sebastian Suski und der erste Vorsitzende Götz Pützhofen, die für solche Entscheidungen als erste den Kopf hinhalten mussten, standen arg in der Kritik. Sie waren Neulinge im Geschäft – da verzeiht man den ein oder anderen Fehler auch mal – und der Wind wehte ihnen gleich mächtig ins Gesicht.