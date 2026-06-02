VfR Fehlheim sieht Gegner Langen mehr unter Druck

Fehlheim. Am Fronleichnamstag wird es für den VfR Fehlheim wieder ernst. Nachdem die Fehlheimer die letzten beiden Spieltage in der Fußball-Gruppenliga nutzen konnten, um sich auf die Relegationsrunde vorzubereiten, startet diese nun, und da müssen sie im Halbfinal-Hinspiel (16 Uhr) beim 1. FC Langen ran. Der Fußballclub befand sich vor dem letzten Spieltag noch auf einem Tabellenplatz, der den direkten Klassenerhalt bedeutet hätte, durch eine 1:5-Niederlage bei Meister SV Unter-Flockenbach sind die Langener noch auf den Relegationsrang abgerutscht und müssen nun nachsitzen.
Fehlheim fühlt sich für dieses Duell gegen den Verbandsligisten gerüstet, begegnet dem Gegner mit dem nötigen Respekt, lässt sich aber von dessen höherer Ligazugehörigkeit nicht einschüchtern. „Wir haben elf Siege in Serie gelandet und uns im Pokalfinale gegen den SV Unter-Flockenbach gut verkauft. Wir gehen somit mit einem gesunden Selbstvertrauen in diese Partie und wollen mit einem Auswärtssieg den Grundstock für die Finalteilnahme legen“, gibt sich Sebastian Lindner selbstbewusst. Der Trainer des VfR betont in diesem Zusammenhang, dass Langen eigentlich mehr unter Zugzwang steht: „Für unseren Gegner steht der Klassenerhalt auf dem Spiel, wir können aufsteigen. Da hat Langen mehr Druck.“
Den Fußballclub aus Langen haben die Fehheimer beobachtet, Lindner hat sich zudem zusätzliche Informationen besorgt, sodass er über die Stärken und Schwächen des Gegners im Bilde ist. Der VfR-Coach weiß, dass der 1. FC seine Qualitäten in der Offensive besitzt und sich gerade gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel achtbar geschlagen hat. Auch die Bilanz stimmt für Lindner eigentlich. „Langen hat in der Runde 18 Spiele nicht verloren. Wir treffen also auf einen Gegner mit echter Qualität und wissen, dass wir alles abrufen müssen, um den Platz am Ende als Sieger zu verlassen“, so der VfR-Trainer.
Der setzt bei seinem Team, das nahezu in Bestbesetzung auflaufen kann, auf bekannte Tugenden: gut gegen den Ball arbeiten, bei Ballbesitz dominant auftreten und Chancen erspielen. Lindner: „Diese gilt es dann natürlich auch in aller Konsequenz zu nutzen.“ (net/ü)