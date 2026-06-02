VfR Fehlheim sieht Gegner Langen mehr unter Druck

Fehlheim fühlt sich für dieses Duell gegen den Verbandsligisten gerüstet, begegnet dem Gegner mit dem nötigen Respekt, lässt sich aber von dessen höherer Ligazugehörigkeit nicht einschüchtern. „Wir haben elf Siege in Serie gelandet und uns im Pokalfinale gegen den SV Unter-Flockenbach gut verkauft. Wir gehen somit mit einem gesunden Selbstvertrauen in diese Partie und wollen mit einem Auswärtssieg den Grundstock für die Finalteilnahme legen“, gibt sich Sebastian Lindner selbstbewusst. Der Trainer des VfR betont in diesem Zusammenhang, dass Langen eigentlich mehr unter Zugzwang steht: „Für unseren Gegner steht der Klassenerhalt auf dem Spiel, wir können aufsteigen. Da hat Langen mehr Druck.“