VfR Fehlheim reist ohne Druck zu Rot-Weiß Darmstadt

Der VfR Fehlheim (rechts: Lukas Fritsche; im Testspiel gegen Darmstadt 98) erwartet mit RW Darmstadt einen starken Gegner. – Foto: Joaquim Ferreira

Fehlheim. Auch wenn eine Tabelle nach zwei Spieltagen keine große Aussagekraft besitzt: Beim VfR Fehlheim schaut man sich den aktuellen Stand in der Verbandsliga trotzdem gerne an. Da führen die „Rasenspieler“ als Aufsteiger die Spielklasse an und haben sich mit zwei Siegen zum Saisonauftakt für eine intensive und schweißtreibende Sommervorbereitung belohnt.

"Das ist nur eine Momentaufnahme, aber eine schöne", will Sebastian Lindner die Tatsache, dass seine Mannschaft aktuell ganz oben steht, nicht überbewerten. Der Fehlheimer Trainer bewahrt den Blick für die Realität. "Das sind jetzt sechs wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt, die kann uns keiner nehmen und die sorgen auch dafür, dass wir in der englischen Woche am Mittwochabend nun ohne großen Druck zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Darmstadt antreten können."

Den Druck des Gewinnenmüssen sieht der Fehlheimer Trainer bei den Kickern aus der Darmstädter Heimstättensiedlung, die mit einer Niederlage und einem Sieg in die Saison gestartet sind. Dabei hatten es die Rot-Weißen mit dem VfB Ginsheim (2:1-Sieg) und Pars Neu-Isenburg (1:3-Niederlage) mit zwei ambitionierten Teams der Liga zu tun.

Lindner schätzt RW Darmstadt stark ein

Lindner zählt die Rot-Weißen aber auch zu den Mannschaften, die zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten zählen. "Wir treten bei einem Gegner an, der sich oben festsetzen und aus diesem Grund gewinnen will. Wir gehen natürlich auch mit dem Ziel in die Partie, diese für uns zu entscheiden. Darmstadt spielt aber zu Hause und steht mehr unter Siegzwang als wir. Wir können somit ohne großen Druck auflaufen", blickt Lindner dem dritten Saisonspiel zuversichtlich entgegen. Und nicht nur in der Ligatabelle stehen die Fehlheimer ganz oben: Auch ihr Rückkehrer Marc Perchner führt mit seinen fünf Treffern die Torschützenliste der Verbandsliga Süd an.

Ein gutes Spiel gegen den Ball und daraus resultierende Umschaltmomente sollen die Fehlheimer, die personell gut aufgestellt sind, wenn möglich zumindest zu einem Punkt führen. "Wenn es am Ende mehr wird, nehmen wir das gerne mit", so Lindner abschließend.





