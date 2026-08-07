VfR Fehlheim peilt gegen RW Frankfurt den nächsten Dreier an

Gegen den Frankfurter Traditionsverein hofft Lindner zum einen darauf, dass seine Kicker an die guten Dinge aus dem ersten Saisonspiel anknüpfen, der VfR-Coach weiß aber auch, dass es noch Punkte gibt, in denen es sich zu steigern gilt. So fordert der Übungsleiter von seinen Spielern noch mehr Konzentration von Beginn an. In Neu-Isenburg gelang es dem Trainer schließlich erst nach der Trinkpause, sein Team auf Kurs zu bringen. Zufrieden war Lindner grundsätzlich aber mit der Einsatzbereitschaft und dem Spiel mit und gegen den Ball. „Daran müssen wir anknüpfen, und wenn uns das gelingt, dann sind wir gegen jede Mannschaft der Liga ein sehr unbequemer und schwer bespielbarer Gegner“, meint der VfR-Coach.