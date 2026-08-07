VfR Fehlheim peilt gegen RW Frankfurt den nächsten Dreier an

Fehlheim. Der VfR Fehlheim ist in der Fußball-Verbandsliga mit einem 4:1-Auswärtssieg bei der Spvgg Neu-Isenburg erfolgreich in die neue Saison gestartet. Insbesondere Marc Perchner, der erst wenige Tage vor der Partie von seinem kurzen Intermezzo beim Hessenligisten SV Hummetroth in den Bensheimer Stadtteil zurückgekehrt war, drückte dem Aufsteigerduell mit einem lupenreinen Hattrick im zweiten Spielabschnitt seinen Stempel auf. Am zweiten Spieltag wollen die Schützlinge von Trainer Sebastian Lindner logischerweise direkt nachlegen. Die „Rasenspieler“ empfangen am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Sportpark das Team von Rot-Weiß Frankfurt.
„Unsere Heimspiele waren in der letzten Saison die Basis, dass wir den Aufstieg erreicht haben, nun sollen sie in der neuen Spielklasse der Grundstock auf dem Weg zum Klassenerhalt sein. Nach dem Sieg in Neu-Isenburg streben wir zu Hause den nächsten Dreier an. Das wäre dann ein guter Start in der neuen Liga“, sagt der Fehlheimer Trainer. Tatsächlich waren die Fehlheimer mit 44 Punkten in der vergangenen Gruppenliga-Spielzeit das heimstärkste Team. In 17 Duellen feierte der VfR 14 Siege. Nur eine Partie auf dem heimischen Naturrasen ging verloren, zwei Spiele endeten unentschieden.
Gegen den Frankfurter Traditionsverein hofft Lindner zum einen darauf, dass seine Kicker an die guten Dinge aus dem ersten Saisonspiel anknüpfen, der VfR-Coach weiß aber auch, dass es noch Punkte gibt, in denen es sich zu steigern gilt. So fordert der Übungsleiter von seinen Spielern noch mehr Konzentration von Beginn an. In Neu-Isenburg gelang es dem Trainer schließlich erst nach der Trinkpause, sein Team auf Kurs zu bringen. Zufrieden war Lindner grundsätzlich aber mit der Einsatzbereitschaft und dem Spiel mit und gegen den Ball. „Daran müssen wir anknüpfen, und wenn uns das gelingt, dann sind wir gegen jede Mannschaft der Liga ein sehr unbequemer und schwer bespielbarer Gegner“, meint der VfR-Coach.
Ein weiteres Faustpfand im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga hatte Torjäger Perchner im Gespräch mit dieser Redaktion betont: Die „Rasenspieler“ sind eine verschworene Einheit. Für ihn selbst habe es sich gleich im ersten Training angefühlt, als sei er nach Hause gekommen, berichtete Perchner.
Dem Team aus Frankfurt bringt Lindner großen Respekt entgegen. Er hat festgestellt, dass man bei den Rot-Weißen in der Sommerpause einen großen Umbruch eingeleitet hat. „Rot-Weiß Frankfurt hat seine Mannschaft extrem verjüngt, setzt auf viele junge Spieler, und die bringen eine gute fußballerische Ausbildung auch aus der eigenen A-Jugend, die in der Hessenliga spielt, mit. Wir empfangen einen Gegner, der mit großer Wahrscheinlichkeit großen Wert darauf legt, Fußball zu spielen, und das liegt uns“, freut sich Sebastian Lindner auf das erste Heimspiel der Saison.
Fehlen werden dem VfR neben Pharis Petrica, den es wieder zurück zum Studium in die USA gezogen hat, Cameron Royo (Urlaub) und Neuzugang Fabian Heidenreich (beruflich). Ansonsten können die „Rasenspieler“ aus dem Vollen schöpfen und natürlich hofft man im Lager VfR darauf, dass sich Perchner am Sonntag auch vor eigenem Publikum von seiner treffsicheren Seite präsentiert. (fran/net/ü)