VfR Fehlheim kann für Relegation planen

Bergstraße. Der VfR Fehlheim geht in der Gruppenliga mit großen Schritten in Richtung Aufstiegsrelegation. Die Schützlinge von Sebastian Lindner kamen beim SV Geinsheim zu einem 4:1-Erfolg, doch die Partie war enger, als es das Ergebnis andeutet. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, berichtete der Fehlheimer Trainer.

In den ersten 45 Minuten tat sich der VfR schwer. Mit dem Seitenwechsel kippte die Partie. Egson Gashi (46.) sorgte unmittelbar nach Wiederanpfiff für das 1:1 und setzte dadurch für sein Team ein Zeichen, das nun auch in den Zweikämpfen präsent war und sich in der Chancenverwertung effizient zeigte. Tore: 1:0 Harth (3.), 1:1 Gashi (46.), 1:2 Herbel (65.), 1:3 Politakis (77.), 1:4 Breir (90+2). – Zuschauer: 80. – Beste VfR-Spieler: Darmstädter, Politakis.

SVF-Trainer Jochen Ingelmann sprach von einem gebrauchten Tag für seine Mannschaft, die dem Gegner vor allem in der Anfangsphase zu viel Raum gab. Der FCA, im Kampf um den Klassenerhalt, war hochmotiviert und spielte körperbetont Fußball – mit Erfolg. „Das war ein hochverdienter Sieg für Alsbach“, sagte Ingelmann. Das Spiel des SV war geprägt von Fehlpässen. Der Coach reagierte, wechselte dreimal, und mit Wiederanpfiff war der Aufsteiger besser im Spiel. Dann aber nahmen sich die Gastgeber mit der Roten Karte für Marius Möldner wegen Notbremse (60.) selbst den Wind aus den Segeln. Zwar hat Fürth den Klassenerhalt in der Tasche, Ingelmann war trotzdem enttäuscht vom Auftreten seiner Elf: „Da sind 200 Zuschauer auf dem Sportplatz und da kann man schon noch mal alles aus sich herausholen.“ Tore: 0:1 Seitz (9.), 0:2 Arfai (11.), 0:3 Engelhardt (59.), 1:3 Kabel (88.). – Schiedsrichter: Reuben (FC Eddersheim). – Zuschauer: 200. – Besonderes Vorkommnis: Rot für Möldner (60., SVF) wegen Notbremse. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten

Die SGW sicherte sich dank klarer Leistungssteigerung noch einen Punkt. Die erste Halbzeit „haben wir total verschlafen“, so Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Doch mit Dreifachwechsel in der Halbzeit kamen neue Impulse ins Spiel der Überwälder. Loenko: „Dann haben wir unser Spiel in Ruhe durchgezogen, mit Druck nach vorne gespielt.“ Der Vertrag zur Bildung einer Spielgemeinschaft zwischen der SG und Ortsnachbar Eintracht wurde am Wochenende unterzeichnet. Das Team startet in der A-Liga. Tore: 0:1 Seiler (6.), 0:2 Schnellbacher (71.), 1:2 Lammer (75.), 2:2 Trares (83.). – Zuschauer: 100. – Bester SGW-Spieler: Denis Dörsam.