Abwehrstratege Marius Möldner (Mitte) verlässt am Saisonende den SV Fürth in Richtung des ambitionierten TSV Günterfürst (Kreisoberliga Dieburg/Odenwald). Archivfoto: Dagmar Jährling

VfR Fehlheim ist SV Fürths Liebling Odenwälder ziehen mit Sieg über Ligakonkurrenten erneut ins Pokalfinale ein Verlinkte Inhalte Kreispokal Bergstraße VfR Fehlheim SV Fürth

Fürth . Der SV Fürth steht zum zweiten Mal in Folge im Endspiel des Bergsträßer Kreispokals. Die Mannschaft von Jochen Ingelmann schaffte am Mittwoch mit einem 5:2 (3:1)-Heimsieg gegen den VfR Fehlheim den Einzug ins Finale. „Die Stimmung könnte gerade kaum besser sein“, sagte der SVF-Trainer nach dem zweiten Erfolg seiner Elf gegen die Bergsträßer binnen fünf Tagen – und dem dritten insgesamt in dieser Saison. Die Odenwälder durften bereits am Ostersamstag einen eindrucksvollen 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten der Gruppenliga feiern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der VfR war im Pokal-Halbfinale durchaus auf Wiedergutmachung aus, spielte vor allem in der ersten Halbzeit druckvoll nach vorne. „Fehlheim wollte es besser machen wie Samstag“, beobachtete Ingelmann. Die Gäste investierten in ihr Spiel, doch die SVF-Defensive war stabil. Und nach vorne setzen die Gastgeber Akzente. „Es hat vieles funktioniert“, sagte Ingelmann: „Mit drei Toren in der ersten Halbzeit haben wir Fehlheim den Zahn gezogen.“

Mi., 23.04.2025, 19:30 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim SV Fürth SV Fürth 2 5 Abpfiff Der Fürther Sieg geht in Ordnung, befand VfR-Trainer Sebastian Lindner: „Fürth hat keinen schönen Fußball gespielt, vor allem auf lange Bälle gesetzt und dann die zweiten Bälle erobert. Damit waren sie erfolgreich, stehen jetzt im Finale, und das ist das, was am Ende zählt. Wir wollten es in vielen Phasen des Spiels zu schön und elegant lösen. Das hat nicht funktioniert.“