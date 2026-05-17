VfR Fehlheim: Aufstiegsrelegation ist perfekt

Bergstraße (jz/niwa/ü/ net/ü). Der VfR Fehlheim steht zwei Spieltag vor Saisonende als Relegationsteilnehmer der Gruppenliga fest. Der VfR kam beim FC Alsbach zu einem 5:0-Erfolg, und da die Verfolger Dersim Rüsselsheim (gegen Meister VfB Ginsheim) und FC Fürth (in Münster) jeweils verloren, kann der VfR nun nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden.
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FC Alsbach – VfR Fehlheim 0:5 (0:0). Im ersten Abschnitt bot Absteiger Alsbach heftigste Gegenwehr und ließ den VfR kaum zur Entfaltung kommen. Fehlheim wusste sich nach dem Seitenwechsel dann deutlich zu steigern, und das 1:0 durch Paul Herbel (56.) war die Folge der Leistungssteigerung. „Das war der Dosenöffner, danach war das eine klare Sache für uns, wobei Alsbach uns das Leben lange Zeit wirklich schwer gemacht hat“, berichtete Trainer Sebastian Lindner. Tore: 0:1 Herbel (56.), 0:2 Perchner (69.), 0:3 Grajcevci (73.), 0:4 Herbel (87.), 0:5 Felix (89.). – Schiedsrichter: Aamer (Wiesbaden). _ Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Poliatkis (35., VfR) verschießt Foulelfmeter. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
FSG Riedrode – SV Groß-Bieberau 2:3 (2:1). FSG-Trainer Tobias Beltz hatte in der zweiten Halbzeit vier Spieler aus der Reserve im Einsatz, auch weil sich Niklas Kupka kurz nach Wiederanpfiff verletzte und mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden musste. Man werde versuchen, die letzen Spiele so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, wie Thorsten Göck, der Sportliche Leiter, sagte. Tore: 0:1 Faude (19.), 1:1 (32.), 2:1 (35.), 2:2 Schreiber (51.), 2:3 Arikan (83.). – Schiedsrichter: Djamsched (FC Seckbach). – Zuschauer: 120. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung.
SV Münster – FC Fürth 2:0 (1:0). FCF-Sportdirektor Marco Knapp sprach von einer verdienten Niederlage, weil seine Mannschaft nicht wirklich ins Spiel gefunden hat und vor allem vorne zu fahrig agierte. Die ersten 20 Minuten gehörten allerdings den Gästen, die durch Luca Sielmann und Jan Gebhardt zwei Riesenchancen verbuchten. „Und mit einem 1:0 wäre das Spiel anders gelaufen“, sagte Knapp. Doch Fürth leistete sich in Folge viele technische Fehler, war im Passspiel zu ungenau. Und zwei individuelle Fehler führten zu Gegentoren. „Die Relegation ist durch“, sagte Knapp. mit Blick auf den angepeilten Aufstieg. „Das ist aber kein Grund zu jammern; wir haben als Aufsteiger eine schöne Saison gespielt“. Der FCF freut sich denn auch auf nächste Saison und hat mit Ingo Dörsam einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Verteidiger wechselt im Sommer von der SG Wald-Michelbach. Tore: 1:0, 2:0 Scholz (33., 46.). – Schiedsrichter: Wenzek (TSG Wixhausen). – Zuschauer: 120. – Beste FCF-Spieler: geschlossene Leistung.
SV Fürth – TSV Altheim 2:2 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann kam gegen Altheim nur zur Punkteteilung, aber nach wie vor ist in Sachen Klassenerhalt alles drin. „Durch die Abmeldung der SG Wald-Michelbach steigen noch vier Mannschaften direkt ab“, so der SVF-Trainer. Die Fürther haben noch zwei Spiele, unter anderen gegen Spitzenreiter Ginsheim, und geben die Hoffnung nicht auf. Die Partie gegen Altheim stand jedoch unter keinem guten Stern. Nils Eckstein handelte sich Gelb-Rot ein. Und die Fürther musste gestern kurz vor Abpfiff das 2:2 hinnehmen. „Wir hätten in der ersten Halbzeit 3:0, 4:0 führen müssen“, sagte der SVF-Coach. Doch das alte Leid: Der SVF nutzt seine Chancen nicht. „Aber trotz Unterzahl waren wir in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft“, sagte Ingelmann. Tore: 1:0 Schwinn (25.), 2:0 Diefenbach (34.), 2:1 Kozlu (52.), 2:2 Dantse (85.). – Schiedsrichter: Paul (Bommersheim) . – Zuschauer: 150. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Eckstein (44., SVF) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste SVF-Spieler: geschlossene Leistung.
SV Geinsheim – SG Wald-Michelbach 5:0 (4:0). Die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund hatte durchaus Chancen zur Führung. Doch ein Fehler im Spielaufbau führte zum 0:1 – „unglücklich und unnötig“, sagte SGW-Betreuer Theo Lammer. Das 0:2 mussten die Gäste dann nach einem Ballverlust im Mittelfeld hinnehmen, „und mit dem 0:2 war unser Widerstand gebrochen“, so Lammer. Auch das Fehlen des gesperrten Torjägers Kim Naas machte sich bemerkbar. Tore: 1:0 Frick (5.), 2:0, 3:0 Seidel (33., 38.), 4:0 Finger (43.), 5:0 Engel (78.). – Schiedsrichter: Walther (Heusenstamm). – Zuschauer: 120. – Beste SGW-Spieler: geschlossene Leistung.
TS Ober-Roden – TSV Auerbach 2:0 (0:0). Auerbach erwischte einen guten Start und hatte in den ersten zehn Minuten zwei gute Torchancen. Ab dann war die Partie aus Sicht von TSV-Trainer Peter Brandenburger ausgeglichen. Viele Fehler prägten das Spiel auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und zur Führung. „Wir haben in der Vorwärtsbewegung zu überhastet agiert“, haderte Brandenburger mit der einen oder anderen falschen Entscheidung seiner Spieler. Ober-Roden hingegen agierte bis zum Schluss kompromisslos und ließ defensiv nichts mehr anbrennen. Tore: 1:0 Jozic-Naumann (57.), 2:0 Zeise (90.). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.
FC 07 Bensheim – Viktoria Griesheim 1:2 (0:1). Der Abstieg des FC 07 rückt immer näher. „Das Spiel war heute ein Spiegelbild, was uns die ganze Saison schon begleitet“, sagte FC-Trainer Renner. Tore: 0:1 Stumpf (19.), 1:1 Capello (55.), 1:2 Borges (65.). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Dennis Konietzko/Volk.