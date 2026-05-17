VfR Fehlheim: Aufstiegsrelegation ist perfekt Fehlheimer erledigen ihre Aufgabe in Alsbach souverän, der FC Fürth leistet sich einen folgenschweren Ausrutscher +++ Ganz trübe Aussichten für den FC 07 Bensheim von Jan Zehatschek · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Fehlheim nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Bergstraße (jz/niwa/ü/ net/ü). Der VfR Fehlheim steht zwei Spieltag vor Saisonende als Relegationsteilnehmer der Gruppenliga fest. Der VfR kam beim FC Alsbach zu einem 5:0-Erfolg, und da die Verfolger Dersim Rüsselsheim (gegen Meister VfB Ginsheim) und FC Fürth (in Münster) jeweils verloren, kann der VfR nun nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. FC Alsbach – VfR Fehlheim 0:5 (0:0). Im ersten Abschnitt bot Absteiger Alsbach heftigste Gegenwehr und ließ den VfR kaum zur Entfaltung kommen. Fehlheim wusste sich nach dem Seitenwechsel dann deutlich zu steigern, und das 1:0 durch Paul Herbel (56.) war die Folge der Leistungssteigerung. „Das war der Dosenöffner, danach war das eine klare Sache für uns, wobei Alsbach uns das Leben lange Zeit wirklich schwer gemacht hat“, berichtete Trainer Sebastian Lindner. Tore: 0:1 Herbel (56.), 0:2 Perchner (69.), 0:3 Grajcevci (73.), 0:4 Herbel (87.), 0:5 Felix (89.). – Schiedsrichter: Aamer (Wiesbaden). _ Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Poliatkis (35., VfR) verschießt Foulelfmeter. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

FSG Riedrode – SV Groß-Bieberau 2:3 (2:1). FSG-Trainer Tobias Beltz hatte in der zweiten Halbzeit vier Spieler aus der Reserve im Einsatz, auch weil sich Niklas Kupka kurz nach Wiederanpfiff verletzte und mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden musste. Man werde versuchen, die letzen Spiele so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, wie Thorsten Göck, der Sportliche Leiter, sagte. Tore: 0:1 Faude (19.), 1:1 (32.), 2:1 (35.), 2:2 Schreiber (51.), 2:3 Arikan (83.). – Schiedsrichter: Djamsched (FC Seckbach). – Zuschauer: 120. – Beste FSG-Spieler: geschlossene Leistung. SV Münster – FC Fürth 2:0 (1:0). FCF-Sportdirektor Marco Knapp sprach von einer verdienten Niederlage, weil seine Mannschaft nicht wirklich ins Spiel gefunden hat und vor allem vorne zu fahrig agierte. Die ersten 20 Minuten gehörten allerdings den Gästen, die durch Luca Sielmann und Jan Gebhardt zwei Riesenchancen verbuchten. „Und mit einem 1:0 wäre das Spiel anders gelaufen“, sagte Knapp. Doch Fürth leistete sich in Folge viele technische Fehler, war im Passspiel zu ungenau. Und zwei individuelle Fehler führten zu Gegentoren. „Die Relegation ist durch“, sagte Knapp. mit Blick auf den angepeilten Aufstieg. „Das ist aber kein Grund zu jammern; wir haben als Aufsteiger eine schöne Saison gespielt“. Der FCF freut sich denn auch auf nächste Saison und hat mit Ingo Dörsam einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Verteidiger wechselt im Sommer von der SG Wald-Michelbach. Tore: 1:0, 2:0 Scholz (33., 46.). – Schiedsrichter: Wenzek (TSG Wixhausen). – Zuschauer: 120. – Beste FCF-Spieler: geschlossene Leistung.