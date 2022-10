VFR Fahrenbach - SG Auerbach

Ein vielversprechender Aufktakt für den VFR. Schon in der 3. Minute schloss Kreis nach schönem Pass von Weber mit einem unhaltbaren Schuss zum 1:0 ab. Danach drängten die Gäste vermehrt auf das VFR Tor, die Heimelf blieb jedoch mit schnellen Kontern gefährlich und hatte in der 12. Minute Pech, als ein Kopfball von Haag nur knapp das gegnerische Tor verfehlte. In der 30. Minute scheiterte H.Brauch nach einem Pass in die Gasse frei vor des Gegners Tor am gut postierten Gästekeeper. Nach schöner Kombination war es wiederum Hendrik Brauch der kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. In der 55. Minute hatten die sehr engagierten Gäste eine klare Einschussmöglichkeit, die VFR Torwart Zimmer vereitelte. Nur kurze Zeit später verkürzte Jannick Haag für Auerbach auf 2:1. In der 76. Minute glich Auerbach mit einem 16m Schuss in den Winkel durch Lars Reichert zum 2:2 aus. Die Gäste spielten weiterhin auf Tempo und erzielten aus spitzem Winkel nur kurze Zeit später das 2:3. Hendrik Brauch glich mit einem präzisen Freistoß zum 3:3 aus. In einem offenen Schlagabtausch drängten nun beide Mannschaften auf den Siegestreffer. Kurz vor Spielende war es Routinier Tobias Henke, der mit einem Heber ins lange Eck das Spiel zum 3:4 für die SG Auerbach entschied.