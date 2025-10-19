Der VfR Mannheim (blau) hat die Hürde in Reutlingen erfolgreich genommen. – Foto: Edmund Nohe/VfR.

VfR erobert die Kreuzeiche Oberliga Baden-Württemberg +++ Goldenes Tor per Foulelfmeter durch Alexander Esswein

Der VfR Mannheim hat die knifflige Aufgabe beim SSV Reutlingen gelöst und bleibt dem Spitzenreiter VfR Aalen auf den Fersen.

Kurz nach Spielbeginn hatte der VfR die größte Torchance der 1. Halbzeit. Nach einer gekonnten Hereingabe kam Jannik Marx aus kurzer Distanz zum Schuss, der allerdings von Torwart Hozlinger entschärft wurde. In der 16. Minute blieb Volkan Rona unbedrängt mit den Stollen im Rasen hängen und fiel auf seine Schulter. Nach einer längeren Behandlungspause war klar, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Für ihn kam Kevin Krüger und fügte sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge ein. Weitere Großchancen blieben im 1. Durchgang Mangelware. Reutlingen hielt gut mit und erspielte sich Feldvorteile, ohne die aufmerksame VfR-Abwehr in ernsthafte Bedrängnis bringen zu können. Der VfR lauerte auf Konterchancen, ließ aber beim letzten Pass in die Spitze die Präzision vermissen. So ging das Spiel torlos in die Pause.

Inzwischen war auch der vom VfR gecharterte Fan-Bus eingetroffen, dessen Besatzung vor dem verrauchten Stuttgarter Engelbergtunnel auf eine harte Geduldsprobe gestellt worden war. Ob es die nun zu vernehmende lautstarke Fan-Unterstützung war oder die Halbzeitansprache von Trainer Marcel Abele, sei erst einmal dahingestellt. Jedenfalls kamen die Rasenspieler hoch motiviert aus der Kabine, nahmen die Zweikämpfe an und verlagerten das Spielgeschehen zunehmend in Richtung SSV-Tor. Das Spiel nahm jetzt richtig Fahrt auf,, denn auch Reutlingen wurde gefährlicher. In Minute 54 boxte VfR-Schlussmann David Nreca-Bisinger einen Markopoulos-Lupfer gerade noch über die Torlatte. Zwei Minuten danach sah er sich bei einem Reutlinger Fernschuss erneut zu einer Glanzparade gezwungen. Kurz darauf war er mit dem Spielglück im Bunde, als ein Reutlinger Stürmer aus kurzer Distanz zum Schuss kam, diesen jedoch ins Tor-Aus verzog. Reutlingen war in dieser Spielphase richtig am Drücker.