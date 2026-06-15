VfR Elgersweier muss auf den SV Rust hoffen

Kapitän Jonathan Riehle war im Saisonfinale eine wertvolle Stütze beim SV Oberschopfheim. – Foto: Sebastian Barthmes

Der SV Oberschopfheim sichert sich am letzten Spieltag mit einem 2:0 in Elgersweier den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Das Schicksal des VfR hängt indes vom SV Rust ab.

In der 86. Minute wechselte sich der Oberschopfheimer Spielertrainer Eduard Jung aus. Er hatte seine Mannschaft Mitte der ersten Halbzeit in Führung gebracht und war nun "platt", wie er selber gestand. Er verließ das Spielfeld auf der Gegenseite der Elgersweierer Printus-Arena und rief auf dem Weg zur eigenen Bank noch Anweisungen über den Platz, als Simon Oldenburg den zweiten Treffer für den SVO erzielte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel