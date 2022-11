VfR Elgersweier gibt im letzten Spiel die Tabellenführung aus der Hand Die Fußball-Bezirksligisten SV Oberschopfheim und der nun Tabellenzweite VfR Elgersweier trennten sich zum Rückrundenauftakt und gleichzeitig letzten Spiel des Jahres am Samstag mit 1:1 (1:1).

Nach einer spannenden Partie, in der beide Mannschaften den dreifachen Punktgewinn anstrebten, war es ein gerechtes Ergebnis. "Natürlich hätten wir gerne gewonnen, doch wir fahren heute nicht unzufrieden nach Hause", sagte der Elgersweierer Co-Trainer Sebastian Schaller nach der Partie. "Wir wussten, wie die Oberschopfheimer in der Tabelle geklettert sind und dass es nicht einfach werden würde."

Die Offenburger übernahmen vom Anstoß an die Kontrolle über die Partie, schnürten die Gastgeber in ihrer Hälfte ein, erarbeiteten sich allerdings kaum nennenswerte Torgelegenheiten. Als nach knapp 20 Minuten der Oberschopfheimer Marco Hofstetter plötzlich allein vor Gästekeeper Kevin Krüger auftauchte, musste dieser sein ganzes Können aufbringen, um den Rückstand zu verhindern. Von nun an befreiten sich die Oberschopfheimer, gestalteten die Partie offener. Prompt fiel die Führung der Gastgeber durch einen schönen 25-Meter-Schuss von Johannes Wenzel. Nach Chancen auf beiden Seiten glich Andre Blendl mit einem sehenswerten Kopfball in den Torwinkel aus. Es war die letzte Szene der ersten Hälfte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.