VfR Dostluk Osterode bindet Leistungsträger und Youngstars

Kontinuität in Osterode

Der VfR Dostluk Osterode kann auch in der kommenden Saison 2025/26 auf bewährte Kräfte bauen. Mit Lukas Bode und Jonas Wand haben zwei langjährige Spieler ihre Zusage für ein weiteres Jahr im Trikot der Roten gegeben. Beide verbindet seit Kindheitstagen eine enge Freundschaft und eine gemeinsame fußballerische Laufbahn, die ihren Ursprung in Osterode hat. Nach einer schwierigen Rückrunde wollen sie mit frischem Ehrgeiz in die neue Spielzeit starten.