VfR-Dauerbrenner Nick Neca glänzt nach der Oberliga-Saison

Nick Neca (r., VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Am letzten Wochenende fand in Hamburg die diesjährige IRONMAN-Europameisterschaft statt. 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und zum Auslaufen dann ein finaler Marathon (42,2 km) sind dabei zu absolvieren. Oberliga-Rechtsverteidiger Nick Neca vom VfR Neumünster war drei Wochen nach Beendigung der Oberligasaison dabei.

Bemerkenswert ist dabei, dass so eine IRONMAN-Vorbereitung eine Menge Zeit braucht. Die Vorbereitung z. B. auf einen Marathonlauf ist dagegen ein Kinderspiel. Der Trainingsaufwand für einen IRONMAN ist um ein Vielfaches höher.

Neca hat das IRONMAN-Training neben dem „normalen“ Oberliga-Spiel- und Trainingsbetrieb durchgezogen. Neca, seit 2024 beim VfR, war dabei in der letzten Saison neben Kastriot Alija der VfR-Akteur mit den meisten Punktspieleinsätzen (29). Und ihm wurde von den nicht unkritischen VfR-Fans bescheinigt, seine bislang stärkste Saison im VfR-Trikot absolviert zu haben.

Neca absolvierte die insgesamt 226 km in 12:21 Stunden (1:33 Schwimmen, 6:26 Radeln und 3:56 Marathon). Hut ab!