VfR-Coach Sandro Scuderi fordert mehr Konzentration Der Frauenfußball-Regionalligist hat zuletzt ärgerliche Gegentore kassiert. Das dürfe im Spiel bei Fortuna Köln nicht passieren.

Dem aufmerksamen Zuschauer wird nicht verborgen geblieben sein, dass der Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen in den vergangenen Wochen einen Teil seiner Leichtigkeit eingebüßt hat.

Nach überzeugenden Auftritten gegen Arminia Bielefeld und den VfL Bochum hat das Team die jüngsten zwei Meisterschaftsspiele verloren. Und das ausgerechnet gegen die Aufsteiger FSV Gütersloh II (1:2) und FV Mönchengladbach (0:2), die zuvor einen durchwachsenen Saisonstart erlebt hatten. In der Tabelle ist der VfR, der zuvor bereit an vier Spieltagen die Spitzenposition innehatte, auf Rang sieben abgerutscht.

Am Sonntag um 13 Uhr trifft der VfR auf Zweitliga-Absteiger und Tabellennachbar Fortuna Köln. In der neuen Spielklasse hinkt die Fortuna ihren Ansprüchen bisher ein wenig hinterher, konnte in zehn Spielen bisher 18 Punkte einfahren. Auf den makellosen Saisonstart mit drei Siegen aus drei Partien folgte eine Niederlage gegen Favoritenschreck Gütersloh (0:2). Auch das 1:1 gegen Lokalrivale Spoho Köln dürfte dem Absteiger nicht geschmeckt haben.