VfR Büttgen will Flutlichtanlage und Rasenplatz

Viele Unebenheiten, Bodenwellen, abgesackte Stellen speziell an den versenkten Bodensprengern und eine fehlende Flutlichtanlage – der Raseplatz auf der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage in Büttgen ist seit vielen Jahre in einem schlechten Zustand. „Vor einigen Wochen ist ein junger Trainer auf dem Platz durch das Treten in eines der besagten Löcher heftig verletzt worden und fällt für den Trainingsbetrieb daher wochenlang aus“, schreibt der Verein. Die Fußballabteilung des VfR Büttgen will dies nun ändern und hat einen Antrag an den Sportausschuss gestellt, über den in der Sitzung am Donnerstag beraten wird. Ein umfassendes Konzept für eine Flutlichtanlage und einen neuen Rasenplatz habe der VfR bereits vorgelegt.