VfR Büttgen: Welche Pläne der neue Trainer hat

Der VfR Büttgen steht vor der Pflichtspielphase. – Foto: Norbert Jurczyk

Nach Platz vier in der vergangenen Saison der Kreisliga A und dem knapp verpassten dritten Rang, der für den Aufstieg gereicht hätte, wollen die Fußballer des VfR Büttgen erneut im oberen Tabellendrittel angreifen. Der neue Trainer Marcel Müller, der auf den langjährigen VfR-Spieler und -Trainer Marc Radtke folgt, trifft dabei auf eine eingespielte Mannschaft, die seine Ideen in der Vorbereitung bislang schnell angenommen hat. Die ersten Eindrücke stimmen den Coach optimistisch.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? In den ersten Wochen lag der Schwerpunkt auf den konditionellen Grundlagen. „Wir wollen 90 Minuten und länger marschieren können“, sagt Müller. Parallel arbeitet der neue Coach intensiv am Positionsspiel – sowohl mit als auch gegen den Ball. „Wir wollen den Gegner dominieren und von Anfang an unser Spiel spielen, nicht abwarten. Der Gegner soll sich auf uns einstellen müssen.“ Die Mannschaft ziehe dabei voll mit. „Alle haben Lust, geben 100 Prozent, probieren alles aus und sind wissbegierig.“

Was lief bisher gut? Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Müller sehr zufrieden. Trotz der Urlaubszeit stehen regelmäßig rund 20 Spieler auf dem Trainingsplatz und auch die ersten Testspiele verliefen erfolgreich. „Die Jungs setzen das, was wir uns vorgenommen haben, schon sehr gut um. Ich kann mich nicht beklagen.“ Der große Kader helfe dabei, Ausfälle problemlos aufzufangen und die Trainingsinhalte konsequent umzusetzen.

Was läuft bisher noch nicht so gut? Größere Kritikpunkte sieht Müller bislang nicht. „Ich will nichts zu schön reden, aber aktuell ist natürlich noch Euphorie da.“ Der Trainer weiß, dass eine Vorbereitung nur bedingt aussagekräftig ist. „Neuer Trainer, rosarote Brille – wir müssen abwarten, wie es in den ersten Pflichtspielen und den ersten Krisen läuft.“ Erst dann werde sich zeigen, wie gefestigt die Mannschaft tatsächlich sei.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Der größte Neuzugang steht für Müller eigentlich selbst an der Seitenlinie. „Wenn überhaupt, dann bin ich der Neuzugang“, sagt der Coach und lacht. Der Kader sei bewusst nahezu unverändert geblieben. Lediglich Pascal Becker verstärkt den VfR Büttgen, während drei Spieler aus beruflichen oder familiären Gründen kürzertreten. „Wir haben uns bewusst entschieden, den Kader zusammenzulassen und höchstens punktuell zu verstärken.“ Umso wichtiger sei es, dass das bestehende Gerüst erhalten geblieben ist. „Ich fühle mich super aufgenommen. Mir wird das Leben von der Mannschaft und dem ganzen Verein sehr einfach gemacht.“

Was ist drin in der Saison? Nach Platz vier in der Vorsaison soll es diesmal noch ein Stück weiter nach oben gehen. „Wir wollen uns verbessern“, sagt Müller. Gelingt sogar der Sprung an die Tabellenspitze, würde er das natürlich mitnehmen. „Wenn es für ganz oben und den Aufstieg reicht, super. Aber Platz zwei oder drei wäre auch okay. Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen.“ Als größte Konkurrenten sieht der Trainer den SV Rosellen, den FC Delhoven und den SV Glehn. „Die haben sich alle sehr stark verstärkt, mit Spielern aus höheren Ligen. Da wird es drauf ankommen, wie eingespielt die Mannschaften schon zu Saisonbeginn sind.“ Gleichzeitig warnt Müller davor, die Liga zu unterschätzen. „An einem guten Tag kann jeder jeden schlagen