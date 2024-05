Der VfR Büttgen ist in die Kreisliga A aufgestiegen. – Foto: Sascha Hohnen

VfR Büttgen meistert den souveränen Wiederaufstieg Kreisliga B1 Grevenbroich-Neuss: Mit großem Vorsprung steht der VfR Büttgen bereits jetzt als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A fest. Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 GV/NE VfR Büttgen DJK Novesia II

Eine beeindruckende Saison des VfR Büttgen neigt sich langsam dem Ende entgegen. Vier Spieltage stehen noch an, doch schon jetzt hat der VfR die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A sicher. Bei einem Spiel weniger beträgt der Vorsprung auf Verfolger TuS Reuschenberg satte 13 Punkte. Insgesamt gewann Büttgen 22 von 24 Partien, teilte einmal die Punkte und musste sich nur ein einziges Mal geschlagen geben.

Vor gut anderthalb Jahren nahm das Projekt Wiederaufstieg seinen Lauf. Da stand der VfR in der Kreisliga-A-Tabelle ganz weit unten und der Abstieg war absehbar. Die Verantwortlichen behielten allerdings einen kühlen Kopf, analysierten die Lage und trafen die richtigen Entscheidungen. "Die Verpflichtung von Adrian Dilbens und René Kirstein hat sich als Volltreffer herausgestellt", erklärt Abteilungsleiter Marcel Schwarzer. Die Neuen an der Seitenlinie standen gleich unter Druck. "Als Absteiger war klar, dass wir direkt wieder hoch wollen, dies war auch das klare Ziel", führt Schwarzer weiter aus. Nachdem die Vorbereitung dann zum Teil etwas holprig daherkam, war die Mannschaft zu Saisonbeginn voll da. Mit zwölf Siegen startete das Team in die Spielzeit und untermauerte somit früh die eigenen Ambitionen. "Ich denke, das wir auch über die komplette Saison sehr fokussiert und konstant waren und damit auch verdient schon so frühzeitig als Meister feststehen. Wenn man bedenkt, dass der halbe Kader letztes Jahr noch A- Jugend gespielt hat, ist das eine enorme Leistung", unterstreicht Schwarzer die Saisonleistung der Truppe. Weiter: "Was ich hier enorm hervorheben möchte, ist, dass wir bis auf zwei Spieler alles zusammenhalten konnten und das genau die Spieler, die abgestiegen sind, auch wieder aufgestiegen sind. Das zeugt von Charakter und Moral, die es nicht mehr so oft gibt. Das zeichnet die Mannschaft auch aus, jeder einzelne hat sich diese Saison mit vollster Leidenschaft eingebracht, sodass die Mannschaft der Star ist."

Personelle Veränderung steht bevor So erfolgreich die Saison auch verlief, schon jetzt steht eine personelle Veränderung fest. "Leider wird Adrian Dilbens nicht mehr Trainer dieser Mannschaft sein. Er hat uns zu Beginn des Jahres mitgeteilt, aus privaten Gründen seine Trainertätigkeit nicht zu verlängern", verkündet Schwarzer mit Bedauern. Allerdings freut es ihn umso mehr, dass in den eigenen Reihen ein passender Nachfolger gefunden wurde. Marc Radtke, der derzeit noch die B-Jugend trainiert und selbst in der ersten Mannschaft aktiv ist, wird gemeinsam mit Kirstein und Kai Ferch, der den Posten als Torwartrainer übernimmt, die Geschicke leiten.