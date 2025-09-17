 2025-09-17T10:54:36.593Z

Straberg spielt am Sonntag gegen den SV Glehn.
Straberg spielt am Sonntag gegen den SV Glehn. – Foto: Sina Dürrbeck

VfR Büttgen empfängt BV Wevelinghoven, die SG den TUS

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Diesmal stehen nur zwei Flutlichtspiele an - der VfR Büttgen empfängt den BV Wevelinghoven, die SG Grimlinghausen/Norf ist Gastgeber des TUS Grevenbroich.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Diesmal stehen nur zwei Flutlichtspiele an - der VfR Büttgen empfängt den BV Wevelinghoven, die SG Grimlinghausen/Norf ist Gastgeber des TUS Grevenbroich. Was der 6. Spieltag bringt, erfahrt ihr in diesem Live-Text.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR Büttgen
BV Wevelinghoven
BV Wevelinghoven
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Wevelinghoven

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / Norf
TuS Grevenbroich
TuS Grevenbroich
20:00live
Spieltext SG Grimlinghaus... - TuS Grevenbroich

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-Weissenberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia Neuss
12:30
Spieltext Weissenberg II - DJK Novesia

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV Rosellen
TuS Reuschenberg
TuS Reuschenberg
15:00
Spieltext SV Rosellen - Reuschenberg

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-Noithausen
FC Zons
FC Zons
15:30
Spieltext SG Orken - FC Zons

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC Straberg
SV Glehn
SV Glehn
15:00live
Spieltext FC Straberg - SV Glehn

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde Vorst
FC SF Delhoven
FC SF Delhoven
15:00live
Spieltext SF Vorst - Delhoven

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan Neuss
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926
15:30live
Spieltext FSV Vatan - Ge. Grefrath

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven
So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg
So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss

