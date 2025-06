VfR Bürstadt verliert besonderes Testspiel in Hamburg

Dass das Spiel überhaupt zustande kam, ist in erster Linie dem Weiterstädter Fußballhistoriker Sebastian Wunderlich von der Initiative 1903 zu verdanken. Ihn und seine Mitstreiter erfüllt es mit Freude, geschichtsträchtige Begegnungen neu anzusetzen. Da durfte nun das Endspiel um die deutsche Amateurmeisterschaft von 1975 zwischen dem VfR Bürstadt und der Victoria, das die Bürstädter damals in Ludwigsburg mit 3:0 gewannen, nicht fehlen.

Damals traten die Bürstädter in roten Trikots an. Und ebenfalls in Rot waren nun die T-Shirts, die jedem Fahrtteilnehmer ausgehändigt wurden. „Moin Hamburg. Wir sind auch schon wieder da“, lautete der Schriftzug auf der Vorderseite, der das frühere Logo des Vereins umrundet. Der hieß seinerzeit VfR OLI Bürstadt.

So hatten die Bürstädter ihr feines Gewand, um sich nun in Hamburg einheitlich präsentieren zu können. Und auch in Erinnerung zu rufen, dass einst in Südhessen sehr erfolgreich Fußball gespielt wurde und der Verein insgesamt sechs Spielzeiten in der Zweiten Bundesliga für sich verbuchte, die letzte davon 1984/85.