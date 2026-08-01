VfR beendet Negativserie gegen PSV 3:0-Sieg im Neumünsteraner Derby im Oberliga-Eröffnungsspiel vor knapp 2000 Zuschauern von Helwig Pfalzgraf · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Gelungener Einstand für Alban Jashari (mitte, VfR Neumünster) mit dem ersten Tor der Oberliga-Saison 2026/27. – Foto: Volker Schlichting

Dass der SHFV das Eröffnungsspiel der Oberliga diesmal nach Neumünster vergeben hat, war eine sehr gute Entscheidung. Zuletzt kratzten ja schon "normale" NMS-Derbys an der vierstelligen Zuschauermarke. Am Freitagabend waren es noch mal deutlich mehr, bei 1903 zahlenden Zuschauern waren gut 2000 Besucher im Stadion.

Sowohl der PSV als auch der VfR gehen ja mit durchaus ambitionierten Zielen in die Saison, also durften sowohl die Anhänger beider Lager als auch die zahlreichen neutralen Besucher wirklich gespannt sein. Es entwickelte sich eine schnelle, gutklassige und trotz der drei glatt roten Karten absolut faire Partie. PSV schon zu Saisonbeginn dezimiert... Bei den Hausherren fiel neben den verletzten Leistungsträgern Fyn Claasen, Jesper Tiedemann und Paul Eberhardt auch Neuzugang Vitali von der Mehden aus. Ganz kurzfristig musste auch der bereits im Spielbericht stehende Calvin Ehlert passen, für ihn rückte Ayoub Assameur in die Startelf.

Timo Barendt (PSV Neumünster) ist mit dem Kopf eher am Ball als Keeper Christopher Newe mit der Faust - ein Tor wird es dennoch nicht. – Foto: Volker Schlichting

...aber Rasensport auch Beim VfR hatte sich beim Pokalspiel in Wasbek in der Vorwoche Flügelflitzer Luca Aouci verletzt. Auch der als kopfballstarke Bewachung für PSV-Torjäger Timo Barendt vorgesehene Jonas Schomaker bezahlte den harten B-Platz in Wasbek mit Adduktorenproblemen, die ihn heute am Einsatz hinderten.

Dagegen rückten die bewährten Haudegen Kenny Korup und Christoph Kahlcke etwas überraschend in die Startelf. In der Saisonvorbereitung hatten beide aufgrund alter Verletzungen noch gar nicht (Korup) gespielt bzw. nur zwei Pokal-Kurzzeiteinsätze (Kahlcke) bestritten. Alban Jashari mit Oberliga-Comeback nach fast 5 Jahren Beim VfR feierte Alban Jasari sein Oberliga-Comeback. Das letzte Mal war Jasari im Herbst 2021 in Schleswig-Holsteins höchster Liga aktiv, damals noch für Intertürkspor Kiel. Zwar gehörte er 2023 zu den Oberligaaufsteigern des VfR, allerdings wurde er vom damaligen Verantwortlichen wie zwei Drittel der Aufstiegsmannschaft anschließend ausgebootet. Heute stand er nach über drei Jahren Pause erstmals wieder in der Rasensport-Startelf. Nach dem Schleswig-Holstein-Lied geht es los! Nach der Saisoneröffnung mit der obligatorischen ersten Strophe des Schleswig-Holstein-Liedes ging es dann auch gleich hochklassig zur Sache. Marvin Ehlerts Flanke klärte der VfR gerade noch so eben (2.), bevor auf der Gegenseite Keeper Tilmann Körtzinger seine erste Glanzparade nach Visar Mehmetis Direktabnahme zeigen musste.

Marvin Ehlert (PSV Neumünster) wird von Visar Mehmeti (li) und Noah Awuku (VfR Neumünster) bedrängt. – Foto: Olaf Wegerich

Cornelius-Elf übernimmt Spielkontrolle Schnell erspielt sich der VfR mehr Spielanteile. Immer wieder von Co-Trainer Marcel Vones verbal gecoacht. Vones war selbst von 2019 bis 2022 beim PSV in der Oberliga aktiv. Schwerer PSV-Patzer beim 0:1 Beim Spielaufbau unterläuft einem PSV-Akteur ein Stockfehler. Das nutzt Rasensport eiskalt. Rafael Krause setzt mit dem ersten Kontakt Jashari ein, der aus eigentlich fast zu spitzem Winkel den Ball ebenfalls mit dem ersten Kontakt ins lange Eck setzt - 0:1 (17.). Im 150. Oberligaeinsatz sein 36. Treffer! Im Anschluss wirkt Lila-Weiß zunächst abgeklärt und souverän. Die Heimelf kommt spielerisch nicht durch, setzt auf lange Bälle und Standards. Doch wirklich in Gefahr bringt man damit das Tor von Keeper Christopher Newe erst mal nicht.

Szene im Strafraum des VfR Neumünster – Visar Mehmeti (li.) und Tobias Foelster (PSV Neumünster) im Kampf um den Ball. – Foto: Volker Schlichting

Beste PSV-Phase: Der Ausgleich liegt in der Luft... Doch so ab Minute 30 wird Grün-Weiß stärker, generiert mehr Ballbesitz und weiß damit auch etwas anzufangen. Über links ist der schnelle Meiko Werner auf und davon, ist halblinks frei vor Newe, schießt, Newe ist schon geschlagen, aber Kahlcke, ebenfalls mit Oberligaspiel Nr. 150, rettet kurz vor der Linie (36.). ...und Rot für den VfR Und als der langjährige PSV-Motor Nils Drauschke in seinem ersten Ligaeinsatz für Rasensport nach einen Tritt in die Hacke von Werner bekommt und dafür auch noch glatt Rot sieht (38.), scheint das Spiel auf der Kippe zu stehen: Barendt ist nach einer Rechtsflanke vor Newe per Kopf an der Kugel (40.), doch der Ball trudelt knapp am Tor vorbei. Ben Luca Nohns kommt aus sieben Metern trotz Bedrängnis durch Jan Lippegaus zum Abschluss, Newe pariert stark (45.). Rasensport rettet sich mit Mühe über die zweiminütige Nachspielzeit in die Pause.

Rote Karte für Nils Drauschke (VfR Neumünster) von Schiedsrichter Jannik Romahn. – Foto: Volker Schlichting

2. Halbzeit: VfR in Unterzahl - man sieht es kaum Bestens neu eingestellt geht der Gast von der Geerdtstraße dann die zweite Hälfte an. Noah Awuku spielt jetzt tiefer, Ola Adesanya ist vorne alleiniger Anläufer. Der PSV muss jetzt natürlich kommen. Gefällig läuft der Ball bei der Heimelf auch durch die Reihen, doch immer wieder bleibt man an der aufmerksamen, starken Rasensport-Defensive hängen. Abschlussgelegenheiten ergeben sich kaum. Im Gegenteil. Gekonntes Umschaltspiel Der VfR besetzt die Räume gut, und die starken Fußballer des Teams nutzen nun den Raum zum Kontern. Über Lippegaus, Mehmeti, Jasari oder Awuku oder auch durch Korups lange Bälle geht es immer wieder zielgerichtet in die Offensive. Nachdem Ola Adesanya stark den Ball gegen seinen Schatten Grady Zinkondo behauptet und auf Awuku durchsteckt, ist der plötzlich frei durch.

Noah Awuku (VfR Neumünster) gegen Grady Zinkondo (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Auch Salih Ramo sieht Rot Die Rettungsaktion des letztjährigen Ex-Kilianers Salih Ramo gerät zur Notbremse. Die zweite glatt rote Karte des Spiels (61.). Damit herrscht wieder personeller Gleichstand. Krause mit Freistoßtor zum 0:2 Doch nicht nur das. Den anschließenden Freistoß versenkt Krause aus 22 Metern zum 0:2 (62.). Befreiender, überschäumender Jubel bei den VfR-Spielern und den zahlreichen Gästefans. Innerhalb nur einer Minute hat sich die Gesamtsituation komplett gedreht. Cornelius/Vones nutzen die Breite des Kaders Nach dem 0:2 kämpft Grün-Weiß weiter, will den Anschlusstreffer. Doch der VfR agiert weiterhin souverän. Mit Geart Latifi für den gelbbelasteten Kahlcke, der Barendt wenig gestattete, bringt Cornelius einen weiteren Rückkehrer. Und mit Maurice Knutzen feiert ein weiterer Rasensport-Neuzugang sein Oberliga-Comeback. Er hatte ebenfalls im Herbst 2021 letztmals in der Oberliga gespielt - für den PSV. In der letzten Viertelstunde hat auch er noch die Großchance auf zwei Treffer, scheitert aber zweimal an Körtzinger.