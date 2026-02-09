VfR Baumholder: Mit Rückenwind zurück in die Verbandsliga? Ab Sommer übernimmt ein neues Trainerduo, das dem aktuellen Landesligisten als Spieler bestens bekannt ist +++ Starker Oktober und November nach verhaltenem Ligastart +++ Torwart-Wechsel in der Winterpause von Max Schäfer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Bei einer erfolgreichen Restrückrunde könnte der VfR Baumholder (hier in grün mit Dominic Schübelin gegen Gau-Odernsheims Leart Rexhepi) ab Sommer wieder in der Verbandsliga auflaufen. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Baumholder. Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich der VfR Baumholder in der Landesliga West eindrucksvoll stabilisiert und geht mit berechtigten Ambitionen in die Restrückrunde. Seit Oktober ist die Mannschaft ungeschlagen und hat sich mit 35 Punkten aus 18 Spielen auf Rang zwei der Tabelle vorgearbeitet. Damit befindet sich der VfR voll im Rennen um die Spitzenplätze – und hat gleichzeitig bereits Klarheit über die Zukunft auf der Trainerbank geschaffen.

Neubesetzung der Trainerbank ab Sommer Unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison steht bereits fest, dass sich der VfR Baumholder im Sommer auf der Trainerposition neu aufstellen wird. Christian Schübelin legt nach 27 Jahren als Spieler und Trainer eine Pause ein. „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, erstmal eine Auszeit zu nehmen. Ab dem 1. Juli freue ich mich darauf, endlich mal Urlaub machen zu können, ohne dabei die Planung der Vorbereitung berücksichtigen zu müssen“, offenbart der 46-jährige Übungsleiter. Seine Nachfolge ist bereits geregelt: Mit Felix Ruppenthal und Dennis Kaucher übernehmen zwei ehemalige Baumholder-Spieler, die vom FC Freisen (Saarland) zurückkehren und künftig als spielendes Trainerduo agieren werden. Bis dahin liegt der volle Fokus jedoch auf der laufenden Saison – und auf der Chance, eine starke Restrückrunde mit einem sportlichen Ausrufezeichen abzuschließen.

Christian Schübelin könnte sich mit dem Wiederaufstieg verabschieden Schübelin blickt offen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück: „Wir hatten einen wellenförmigen Beginn. Auf gute Spiele folgten immer wieder schwächere Leistungen und eine nicht zufriedenstellende Punktausbeute.“ Den Wendepunkt macht der Coach nach dem Duell gegen den SC Hauenstein aus, als der VfR deutlich mit 0:3 als Verlierer vom Platz ging. „Dieser Gegner und Tabellenführer war erstmals in der Ligasaison glasklar besser als wir und hat uns verdientermaßen geschlagen. Danach haben wir einen mannschaftsinternen Cut gemacht – und ab diesem Zeitpunkt lief es dann“, erklärt Schübelin. Dieser Schnitt zahlte sich aus. Die Leistungen wurden konstanter, die Ergebnisse stabiler, und der VfR arbeitete sich kontinuierlich in die Spitzengruppe vor. Entsprechend klar formuliert Schübelin die Zielsetzung für die restlichen Spiele: „Wir wollen mindestens den zweiten Platz halten. Und wenn der Tabellenführer strauchelt, wollen wir da sein.“ Ein mögliches Aufstiegsszenario ist dabei kein Tabuthema, sondern Teil einer realistischen sportlichen Perspektive.