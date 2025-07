Sieht man den VfR in dieser Spielzeit wieder häufiger jubeln? In der Landesliga sind zumindest mehr Dreier als in den abgelaufenen beiden Saison zu erwarten. – Foto: Claus-Walter Dinger - Archiv

VfR Baumholder: Auf der Suche nach der nächsten "goldenen Generation" Neu-Landesligist will nach zwei Abstiegen in Serie endlich wieder "guten Fußball spielen und oben mitmischen" +++ Ausrufezeichen im Pokal

Baumholder. Nach dem bitteren Gang aus der Oberliga in die Verbandsliga folgte in diesem Sommer der nächste Rückschlag: Der zweite Abstieg in Folge katapultierte den VfR Baumholder zurück in die Landesliga. Eine Zäsur – sportlich wie strukturell. Doch Trainer Christian Schübelin blickt mit realistischer Zuversicht auf die neue Saison.

„Es war ein extrem schweres Jahr nach dem Oberliga-Abstieg und der 'goldenen Generation', die den Hochgang in die fünfthöchste Spielklasse geschafft hat, in Baumholder. Der Knackpunkt war das Hauenstein-Spiel Ende März, das wir nach einem wilden Ritt mit 4:5 verloren haben. Danach haben wir nur noch einen Sieg geholt. Der Abstieg war am Ende verdient – es hat uns hinten raus das Niveau gefehlt, um in der Verbandsliga zu bleiben", resümiert der Übungsleiter des VfR.

Rückblick verarbeitet – Fokus auf den Neuanfang Zwei Abstiege hinterlassen Spuren – auch emotional. Die große Euphorie rund um den VfR ist gedämpft. Doch die Ausgangslage ist von Schübelin klar formuliert: „Die Stimmung ist trotzdem gut. Wir wollen guten Fußball spielen und oben mitmischen. Aber die Euphorie müssen wir uns mit Ergebnissen zurück erarbeiten, denn das sind wir auch den Leuten in Baumholder schuldig.“

Neue Gesichter, neue Energie Im Kader hat sich einiges getan. Gleich acht neue Spieler stoßen zur Mannschaft, darunter vier junge Talente zwischen 19 und 21 Jahren, die frischen Wind bringen sollen. „Sie bringen Qualität mit – das sind genau die Neuzugänge, die wir brauchen, um perspektivisch eine zweite goldene Generation in Baumholder aufzubauen.“ Nur noch drei Akteure aus der früheren Erfolgsära sind übrig: Niklas Alles, Nico Schulz und Dominic Schübelin. Weitere Abgänge seien zwar sportlich schmerzhaft, doch aus Sicht des Trainers nachvollziehbar: „Ich werde die Jungs, die weggegangen sind, vermissen. Aber das hat jeweils sportliche oder persönliche Gründe und gehört zum Lauf der Zeit im Fußball.“ Alle Abgänge im Überblick: Marvin Lind (SC 07 Idar-Oberstein), Niklas Schindler (SC Birkenfeld), Julian Röhrig (SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.), Michel Schmitt (SC 07 Idar-Oberstein), Elias Ludwig (SG Hüffelsheim), Lars Christian Lindecke (Spvgg. Wildenburg). Alle Zugänge im Überblick: Fineas Allnoch (TuS Leisel), Till Angel (VfL Primstal), Fabian Moorhead (FC Schmittweiler/Callbach), Ismael Magassa (SC Idar-Oberstein II), Marco Klein (SG Marpingen-Urexweiler), Leonardo Vebiu (US Mondorf), Luca Panciera (JFV Pfälzer Bergland), Abdul Hadi Antar (TuS Bedesbach-Patersbach). Verbesserungspotenzial klar benannt Was sich ändern muss im Vergleich zur letzten Spielzeit, ist für Schübelin eindeutig: „Wir müssen nach vorne gefährlicher werden. Defensiv hatten wir uns in der abgelaufenen Rückrunde stabilisiert, jetzt braucht es die richtige Balance. Mehr laufen, mehr Zweikämpfe führen – das sorgt automatisch auch für mehr Torgefahr.“ Vorbereitung mit durchwachsenen Ergebnissen, dafür Explosion im Pokal Sieglose Vorbereitung? Kein Beinbruch. Der VfR-Trainer setzt auf die Pflichtspiele. „Es zählt, wenn die Saison losgeht. Natürlich wäre ein Sieg schön gewesen, aber man darf Ergebnisse in der Vorbereitung nicht überbewerten“, sagt Schübelin. Den Sieg gab es dann aber im Pokal. Beim Pflichtspiel-Auftakt lief der VfR Baumholder gegen den Bezirksligisten SC Birkenfeld so richtig heiß: 8:0 hieß es am Ende für den Favoriten. So., 27.07.2025, 16:00 Uhr SC Birkenfeld SC Birkenfeld VfR Baumholder VfR Baumholder 0 8 Abpfiff Beim Ligastart am Samstag begegnet der Absteiger zu Hause dem TuS Rodenbach, der in der Vorsaison um Haaresbreite den Niedergang in die Bezirksliga verhindern konnte. „Wir sind heiß auf die Runde und wollen richtig gut starten", gibt Schübelin die Richtung vor.