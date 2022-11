VfR Bad Bellingen mit zukunftsweisendem Wechsel in der Vorstandschaft

„Nicht zuletzt im Hinblick auf die 100-Jahrfeier 2024 konnte die Vorstandschaft gemeinsam mit der engagiert nachrückenden jungen Generation eine geplante, aus einer Position der Stärke geplante Nachfolge-Regelung entwickeln, bei der die Verantwortung in der Vereinsführung neu verteilt werden konnte und die gleichzeitig eine nachhaltige Umsetzung erlaubte.“ So wurde bei den anstehenden Wahlen der langjährige Kapitän der ersten Mannschaft, Moritz Reif, der nach der vergangenen Runde seine aktive Laufbahn beendet hatte, als Nachfolger des 1. Vorsitzenden Büchle von den VfR-Mitgliedern gewählt.

Mit den Aufstiegen der ersten und zweiten Mannschaft in den vergangenen Jahren, dem Wiederaufbau einer eigenen Jugendabteilung, zuletzt auch durch die Corona-Auflagen hätten sich dem Verein immer wieder neue Aufgaben, „die mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut angenommen und gemeinsam gemeistert worden sind“, so der Verein weiter.

„Seit über einem Jahrzehnt hatten sie, zusammen mit allen anderen verantwortlichen Bereichsverantwortlichen, den VfR geformt und geprägt, durch erfolgreiche, aber auch schwierige Zeiten geführt. Durch die gewissenhafte Vereinsführung in den letzten Jahren konnte sich der VfR in Ruhe und Schritt für Schritt weiterentwickeln und steht heute auf stabilen wirtschaftlichen und sportlichen Füßen“, heißt es in der Mitteilung des VfR. „Während oft der sportliche Erfolg der Mannschaften herausstach, wurden innerhalb des Vereins und der Vorstandschaft notwendige Aufgaben erfüllt und Herausforderungen gemeistert, die für den außenstehenden Betrachter meist nicht sichtbar waren, und doch von großer Bedeutung für den Verein waren.“

An der Generalversammlung des VfR Bad Bellingen endete eine besondere und für den Verein prägende Ära. Mit den Vorsitzenden Dr. Rudolf Büchle, Stephan Hoßlin, Martin Hugenschmidt und Schatzmeister Jürgen Escher übergab der fast komplette engere Vorstand das Zepter an ein engagiertes Vorstandsteam der jüngeren Generation, wie der Verein informierte.

Als 2. Vorsitzender und Nachfolger des sportlichen Leiters Stephan Hoßlin rückt Kai Schillinger als Verantwortlicher für Abteilung Sport beim VfR nach. Schillinger ist aktives Mitglied der ersten Mannschaft, seit knapp drei Jahren Kapitän und unterstützt die sportliche Leitung bereits seit einiger Zeit in Sachen Management und Neuverpflichtungen. Er trage nun die Gesamtverantwortung im sportlichen Bereich des VfR und werde weiterhin von Stephan Hoßlin als Spielausschuss unterstützt.

Den Posten von Martin Hugenschmidt, der als 3. Vorsitzender hauptverantwortlich für die Infrastruktur des VfR war, übernimmt Sven Siegin, nun in einer Vorstandsposition als Jugendkoordinator beim VfR. Siegin lasse aktuell seine Fußballer-Laufbahn in der zweiten Mannschaft ausklingen, „war aber etliche Jahre ein fester Bestandteil der Ersten Mannschaft und Mitglied der Meister-Saison 2006“. Siegin, der die Bad Bellinger G-/F-Junioren trainiert, werde sich in seiner Vorstandsfunktion explizit der Jugendarbeit beim VfR widmen.

Eine neue Zeitrechnung beginne nun ebenfalls auf der Position des Schatzmeisters, hieß es seitens des Vereins. So übergab „Mr. VfR“ Jürgen Escher seinen Posten an den neu gewählten Rechner Lucas Würmlin. Dieser ist seit fast zehn Jahren Spieler der ersten Mannschaft und war einer der Leistungsträger bei der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga und dem Landesliga-Aufstieg. Der gelernte Steuerfachmann werde nun Schritt für Schritt die Verantwortung des umfassenden Finanz-Bereichs des VfR von Escher übernehmen.

Der engere Vorstand wird komplettiert von Oliver Blessing, der den Posten als Schriftführer bereits seit mehreren Jahren innehat. Blessing war ebenfalls in der ersten und zweiten Mannschaft aktiv, bevor er seine Fußballer-Laufbahn bereits mit 25 Jahren aufgrund einer schweren Knieverletzung habe beenden müssen.“ Alle ehemaligen Vorstandsmitglieder wurden bei den Wahlen als Beisitzer von den Mitgliedern in die Vorstandschaft gewählt und werden sich in ihrer neuen Funktion im „Ehrenrat“ weiterhin für den VfR engagieren und die neu gewählten Vorstandsmitglieder in ihren neuen Positionen und Verantwortlichkeiten unterstützen und beraten“, so der Verein in seiner Mitteilung abschließend.