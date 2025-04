VfR Bachem wirft Bezirkliga-Primus raus: Kreispokal-Sensation perfekt

"Wir sind natürlich alle mega happy. Pokalsensation trifft das wirklich gut, wir fühlen uns so ein bisschen wie das Bielefeld des Rhein-Erft-Kreises, was den Pokal betrifft, jetzt die nächste höherklassige Mannschaft rausgeworfen zu haben", so VfR-Trainer Timo Kurm nach dem Spiel.

„Horrem spielt fast ohne klassischen Flügelspieler, deshalb sind diese Räume frei. Sowohl beim 1:1 als auch beim 2:1 haben wir es genau in diese Räume geschafft und die hoch stehenden Außenverteidiger, einmal mit einem Diagonalball und einmal mit einem guten Schnittstellenball umspielt", lässt Kurm Einblicke in den Matchplan zu.

"Sieg war hoch verdient"

In der zweiten Halbzeit zwang eine Bachemer Flanke Horrems Wohak zum unglücklichen Eigentor – das 3:1 (57.) war die Vorentscheidung. "Das 3:1 war von der Entstehung her super, wieder über die Außenbahn. Dann geht er als Eigentor rein – aber warum? Weil wir es scharf ins Zentrum reinspielen“, zeigt sich Kurm zufrieden. Zwar verkürzte der eingewechselte Florian Welter noch auf 3:2 (69.), doch am Ende rettete Bachem mit viel Herz und Einsatz den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Der Sieg war nicht glücklich, sondern der war meiner Meinung nach wirklich hoch verdient, weil die klaren Torchancen ganz klar wir hatten. Am Ende war es einfach nur noch ein Fight für uns, so wie man einen Pokal kennt“, erklärt der 41-Jährige Coach stolz.

Für den VfR Bachem bedeutet das nicht nur den Einzug ins Kreispokal-Halbfinale, es ist auch das erste Mal, dass der Verein im Mittelrheinpokal vertreten sein wird. "Ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes. Natürlich wünscht man sich dann als Trainer, aber auch als Mannschaft ein großes Los – wohlwissend, dass es dann vorbei ist, aber einfach, um die Atmosphäre und das Feeling genießen zu dürfen.“

Zum Schluss richtete Kurm noch faire Worte an den Gegner: "Ich wünsche natürlich auch dem Gegner Horrem und Oliver Lehrbach, alles Gute mit der tollen Mannschaft, was den Aufstieg in die Landesliga betrifft. Ich denke, die Qualität ist da und verdient hätten sie es definitiv.“



_________________________

Rot-Gelb Wesseling scheitert im Pokalkrimi vom Punkt Was für ein Pokalfight! Rot-Gelb Wesseling verpasste im Viertelfinale des Kreispokals Rhein-Erft nur hauchdünn die Sensation gegen den Bezirksliga-Zweiten Hilal-Maroc Bergheim. Der Tabellenführer der Kreisliga B3 führte zweimal, musste spät den Ausgleich hinnehmen – und verlor nach Elfmeterschießen mit 5:6. Schon früh setzten die Gastgeber ein Ausrufezeichen: Jamie Schütz traf in der 5. Minute zur Führung für den Underdog. Doch Hilal-Maroc kam durch Sherif Krasniqi (16.) zum Ausgleich. In der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Treffer, die Partie ging in die Verlängerung. In dieser sorgte erneut Jamie Schütz für das 2:1 (99.), ehe er in der 111. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl kämpfte Rot-Gelb verbissen, doch in der 115. Minute gelang Mohamed Said El Idrissi das 2:2 für die Gäste. Im Elfmeterschießen überboten sich beide Teams mit Nervenstärke – am Ende mit dem besseren Ende für den Bezirksligisten. Trotz der Niederlage darf sich Rot-Gelb Wesseling für den großen Auftritt gegen den Favoriten feiern lassen – und kann sich nun voll auf den Kampf um den Aufstieg in der Kreisliga B konzentrieren.



_________________________

Erst Last-Minute-Ausgleich, dann scheitert Elsdorf im Elfer-Krimi In einem bis zum Schluss packenden Viertelfinale des Kreispokals Rhein-Erft hat sich der FC Rheinsüd Köln beim Bezirksliga-Konkurrenten SC Elsdorf im Elfmeterschießen mit 6:5 durchgesetzt und sich damit das Ticket für das Halbfinale sowie die Teilnahme am Mittelrheinpokal gesichert. Krämer: "Ein super intensives Spiel" In einem intensiven Duell auf Augenhöhe hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, scheiterten aber mehrfach an FC-Keeper Christopher Ebeling. "Elsdorf ist ein paar Mal gut in die Tiefe, zwischen unsere Kette, gekommen und hatte gefährlichen Abschlüsse", so Rheinsüd-Coach Stefan Krämer. Nach dem Seitenwechsel nutzte Rheinsüd einen Ballverlust im Spielaufbau eiskalt aus: Yannick Kusche traf in der 72. Minute zur 0:1-Führung. Elsdorf reagierte und warf in der Schlussphase alles nach vorne – mit Erfolg: Mohamed Redjeb setzte sich auf der Außenbahn durch und bediente Luca Gruttmann, der zum verdienten Ausgleich einschob (90.+1). "Wir sind nach dem Führungstreffer etwas tiefer gestanden, Elsdorf ein bisschen kommen lassen und haben unsere Umschaltmomente bekommen", so Krämer, der mit zwei verpassten Chancen in der Schlussphase hadert: "Wir hatten zwei riesige Umschaltsituationen und dort einfach das 2:0 machen müssen. Dann wäre es vorbei gewesen – so werden wir dann in der 91. Minute bestraft." In der Verlängerung riskierten beide Teams nur wenig, weshalb es torlos blieb. Im Elfmeterschießen scheiterte ausgerechnet Charalampos Amanatidis als einziger Schütze – Ebeling parierte den Versuch. Auf der Gegenseite verwandelten alle fünf Schützen des FC Rheinsüd, den entscheidenden Strafstoß versenkte Abdoul Balde. „Ein super intensives Spiel, super enges Spiel gestern. Es waren, glaube ich, über 120 Minuten Spiele auf Augenhöhe“, bilanzierte Krämer. „Am Ende einfach das glückliche Ende für uns. Das Elfmeterschießen ist natürlich immer ein bisschen Glücksspiel. Wir haben sie alle verwandelt. Unser Torwart hält den zweiten Stafstop. Insgesamt Kompliment an die Jungs. Es ist eine tolle Sache, nächstes Jahr im Mittelrheinpokal dabei zu sein“



_________________________