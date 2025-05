VfR Bachem II feiert frühzeitig Titel und Aufstieg in die Kreisliga C

Nach zwei Jahren zurück in der Kreisliga C: Der VfR Bachem II – Foto: VfR Bachem

Der VfR Bachem II ist zurück in der Kreisliga C: Fünf Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich die Mannschaft durch einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen die SpVg Vochem II vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga D7 Rhein-Erft – und kehrt damit nach zweijähriger Abstinenz in die Kreisliga C zurück.

„Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Vochem III sichern wir uns fünf Spieltage vor Schluss den Meistertitel in der Kreisliga D – und damit den Aufstieg! Von der ersten Minute an zeigten wir, dass wir heute alles klarmachen wollen. Ceko brachte uns früh in Führung, Erucu und Behrens machten in der zweiten Hälfte alles klar. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen – Emotionen, Tränen, pure Freude!“, verkündete der Verein nach dem Schlusspfiff.

Das Trainerteam Pasquale Catania und Co-Trainer Lillo Catania feiert den Aufstieg. – Foto: VfR Bachem Bereits in der 4. Minute brachte Torjäger Mario Ceko die Hausherren per Foulelfmeter in Führung. Samet Erucu (75.) und Nicolai Behrens (87.) sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse.

Mit 18 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage steht Bachem II uneinholbar vor dem FC Viktoria Manheim III an der Tabellenspitze. 103 erzielte Treffer und lediglich 27 Gegentore bedeuten sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Abwehr der Liga.

– Foto: VfR Bachem