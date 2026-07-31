VfR Aalen: Zurück in der Regionalliga – und besser vorbereitet

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Der VfR Aalen ist wieder dort angekommen, wo der Verein über viele Jahre zu Hause war. Nach dem Abstieg 2024 und einem zunächst verpassten Wiederaufstieg dominierte die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari die vergangene Oberliga-Saison beinahe nach Belieben. Mit 83 Punkten, 87 Toren und nur drei Niederlagen kehrten die Aalener als souveräner Meister in die Regionalliga Südwest zurück. Dort soll sich nun zeigen, ob aus der Überlegenheit der vergangenen Spielzeit nachhaltige Stabilität geworden ist.

Damit korrigierte der VfR auch den vierten Platz aus der Vorsaison, als die direkte Rückkehr noch misslungen war. Dieses Mal ließ sich die Mannschaft weder von ihrer Favoritenrolle noch von vereinzelten Rückschlägen aus der Ruhe bringen. Der Aufstieg war nicht das Ergebnis eines Schlussspurts, sondern einer konstanten Saison, in der Aalen der Konkurrenz früh das Gefühl vermittelte, dass der erste Platz bereits vergeben war.

Der Vorsprung von 14 Punkten auf den zweitplatzierten VfR Mannheim verdeutlicht, wie eindeutig die Kräfteverhältnisse in der Oberliga waren. Aalen gewann 26 seiner 34 Spiele, stellte sowohl den besten Angriff als auch die mit Abstand beste Abwehr. Nur 24 Gegentore ließ die Mannschaft zu.

Der Meisterkader wurde im Sommer gezielt ergänzt. Mit Gianluca Gaudino von Alemannia Aachen kommt ein Spieler mit großer technischer Qualität und Erfahrung aus höheren Spielklassen. Sean Seitz war zuletzt für Eintracht Trier aktiv, David Grözinger für Lokomotive Leipzig. Hinzu kommen Tom Barth von Fortuna Düsseldorf II und Melvin Onos von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Die Regionalliga ist für den Verein kein unbekanntes Terrain. Zwischen dem Abstieg aus der 3. Liga 2019 und dem Gang in die Oberliga spielte der VfR fünf Jahre nacheinander in der Südwest-Staffel. Die Platzierungen im unteren Mittelfeld und zwei 15. Ränge zeigten allerdings, wie schwer es dem Verein damals fiel, eine neue sportliche Perspektive zu entwickeln. Nun erfolgt die Rückkehr aus einer Position der Stärke.

Auch Michael Kleinschrodt, Lasse Jürgensen und Hakan Atik sollen dafür sorgen, dass der Kader den höheren Anforderungen gewachsen ist. Die Neuzugänge deuten darauf hin, dass der VfR nicht allein auf die Aufstiegseuphorie vertraut, sondern Geschwindigkeit, Erfahrung und spielerische Qualität hinzugewinnen wollte.

Die Zahl der Abgänge blieb dagegen überschaubar. Steffen Kienle wechselte zu den Sportfreunden Dorfmerkingen, Tarik Schwinger zum TSV Essingen. Jason Prodanovic schloss sich dem 1. FC Schweinfurt an, Paul König ging zur TSG Backnang. Das Grundgerüst der Meistermannschaft blieb somit erhalten.

Tests gegen höherklassige Gegner

Die Vorbereitung war bewusst anspruchsvoll angelegt. Gleich zum Auftakt setzte Aalen mit dem 3:1 gegen Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ein Ausrufezeichen. Danach folgte ein 2:1 gegen die Normannia aus Gmünd. Beim 2:4 gegen den Oberliga-Spitzenklub TSV Essingen wurden allerdings auch defensive Schwächen sichtbar.

Aussagekräftiger waren die Partien gegen zwei Drittligisten. Gegen die SG Sonnenhof Großaspach erreichte der VfR ein 2:2, die Generalprobe gegen den 1. FC Saarbrücken endete 1:1. Damit hielt Aalen gegen Gegner mit deutlich höheren Ambitionen jeweils mit.

Die Resultate sollten nicht überbewertet werden, sie nähren aber die Hoffnung, dass der Aufsteiger in der Regionalliga nicht lange nach seinem Niveau suchen muss. Anders als vor manchen früheren Spielzeiten scheint der Kader nicht erst während der Saison entwickelt werden zu müssen.

Ein Start gegen Nachwuchsteams

Vor dem Ligaauftakt führt der WFV-Pokal den VfR zur SG Schorndorf. Eine Woche später beginnt die Regionalliga mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg II. Danach geht es zum TSV Steinbach Haiger, ehe Eintracht Frankfurt II in Aalen gastiert. Den Abschluss des August-Programms bildet die Auswärtspartie beim 1. FSV Mainz 05 II.

Damit trifft der Aufsteiger früh auf drei technisch starke Nachwuchsmannschaften und mit Steinbach Haiger auf einen etablierten Regionalligisten. Die ersten Wochen werden zeigen, wie schnell sich der VfR an das höhere Tempo und die größere Fehlerhärte gewöhnt.

Nach der Dominanz in der Oberliga muss Aalen seine Rolle neu definieren. Die Mannschaft wird nicht mehr in nahezu jedem Spiel Favorit sein. Gerade darin liegt die größte Umstellung. Doch die geringe Fluktuation, die Qualität der Zugänge und die überzeugende Vorbereitung sprechen dafür, dass der VfR besser gerüstet zurückkehrt als bei seinem Abstieg vor zwei Jahren. Das erste Ziel bleibt die Etablierung. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen.