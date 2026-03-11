VfR Aalen zieht, VfR Mannheim lauert: Unten brennt die Oberliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg sind die Rollen klar verteilt – und trotzdem ist nichts sicher. VfR Aalen führt mit 51 Punkten (50:10 Tore) und kommt aus einem souveränen 4:0 in Gmünd. VfR Mannheim bleibt mit 48 Punkten (54:17) dran, zuletzt gab es ein deutliches 6:2 in Bietigheim-Bissingen. Dahinter ist das Verfolgerfeld eng: Essingen (36) vor Nöttingen, Ravensburg, Oberachern (je 35). Und unten wird es brutal: Denzlingen (13), Bissingen (18) und Hollenbach (20) stehen mitten im Abstiegskampf – bei vermutlich vier Absteigern ohne Relegation nach unten. Der 22. Spieltag hat Tore geliefert, die nachhallen: Nöttingen schlug Hollenbach 5:3, Singen gewann 3:1 in Denzlingen, Backnang spielte 2:2 gegen Reutlingen.

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II FC Nöttingen FC Nöttingen 19:00 PUSH



Karlsruher SC II (Aufsteiger) ist Achter mit 29 Punkten (34:35 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 in Ravensburg. FC Nöttingen steht als Vierter bei 35 Punkten (49:40 Tore) und kommt aus einem wilden 5:3 gegen Hollenbach. Das Hinspiel war ein Nöttinger Donnerhall: Nöttingen – Karlsruhe II 4:0 mit Treffern von Benedikt Fassler (11.), Salvatore Catanzano (23., 76.) und Tasos Leonidis (41.), dazu Gelb-Rot für Bekem Can Bicki (72./Karlsruhe II). Karlsruhe II will zeigen, dass man inzwischen weiter ist als damals. Nöttingen will beweisen, dass die 49 Tore nicht nur Zahlen sind, sondern eine Waffe auch auswärts.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen TSG Backnang TSG Backnang 14:00 live PUSH



FC 08 Villingen (Absteiger) ist Siebter mit 30 Punkten (40:40 Tore) und muss die Balance finden: solide, aber nicht beruhigt. TSG Backnang steht als 13. bei 26 Punkten (34:46 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 gegen Reutlingen. Aus den vorliegenden Hinspielen ist für dieses direkte Duell kein Ergebnis angegeben – aber die Tabelle zeigt die Spannung: Villingen will die obere Hälfte sichern, Backnang Abstand zur Zone unterhalb von 24 Punkten schaffen. Jeder Punkt ist hier ein Schritt weg vom Blick nach unten.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars SV Oberachern Oberachern 14:00 PUSH



Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) steht auf Rang 10 mit 27 Punkten (30:33 Tore) und spielte zuletzt 0:0 in Pforzheim. SV Oberachern ist Sechster mit 35 Punkten (30:37 Tore) und gewann zuletzt 1:0 gegen Villingen. Das Hinspiel war ein Oberachern-Sieg: Oberachern – Neckarsulm 3:1 mit einem Doppelpack von Nico Huber (30., 53.), Cristian Gilés Sanchez (61.) und Jan Burkart (90.+4). Neckarsulm braucht Punkte, um das Mittelfeld zu stabilisieren, Oberachern braucht Punkte, um im Dreierblock bei 35 nicht zurückzufallen.



TSV Essingen ist Dritter mit 36 Punkten (33:33 Tore) und gewann zuletzt in Göppingen 1:0. 1. CfR Pforzheim steht bei 26 Punkten (39:37 Tore) auf Rang 12 und holte zuletzt ein 0:0 gegen Neckarsulm. Das Hinspiel war ein 2:2 mit zwei Elfmetern in der Schlussphase: Pforzheim – Essingen 2:2, Tore durch Dominik Salz (45.+2), Niklas Groiß (57), Janik Wiedmann (69. Foulelfmeter), Tim Schwaiger (90.+2 Foulelfmeter), Schiedsrichterin Franziska Vögele, 648 Zuschauer. Essingen will oben dranbleiben, Pforzheim will dieses Spiel wieder zu einem Nervenstück machen.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen FC Denzlingen Denzlingen 15:00 PUSH



Ein Spiel, das nach Abstiegskampf riecht – auch wenn Reutlingen nicht auf einem direkten Abstiegsplatz steht. SSV Reutlingen ist 14. mit 24 Punkten (32:37 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 in Backnang. FC Denzlingen (Aufsteiger) ist Letzter mit 13 Punkten (23:39 Tore) und verlor zuletzt 1:3 gegen Singen. Das Hinspiel gewann Reutlingen knapp 1:0 in Denzlingen – Yannick Toth traf (16.), 450 Zuschauer, Schiedsrichter Patrick Mattern (Mannheim). Denzlingen braucht jeden Punkt, Reutlingen braucht den Sieg, um nicht in den Sog nach unten zu geraten.



Der Spitzenreiter gegen einen Absteiger, der sich keinen langen Leerlauf leisten kann. VfR Aalen führt mit 51 Punkten (50:10 Tore) und kam zuletzt zu einem klaren 4:0 in Gmünd. 1. Göppinger SV (Absteiger) ist Elfter mit 26 Punkten (35:29 Tore) und verlor zuletzt 0:1 gegen Essingen. Das Hinspiel endete 1:1: Benjamin Kindsvater brachte Aalen in Führung (28.), Adrian Freiwald glich aus (48.), dazu Rot für Oguzhan Kececi (88./Göppingen) nach einem rüden Tritt gegen Kindsvater im Mittelkreis. 1600 Zuschauer sahen damals ein Duell mit Kante. Jetzt ist die Ausgangslage noch klarer: Aalen darf nicht stolpern, Göppingen braucht ein Ergebnis, um nicht wieder nach unten gezogen zu werden.



Mannheim jagt Aalen – und Gmünd kämpft um Abstand. VfR Mannheim ist Zweiter mit 48 Punkten (54:17 Tore) und gewann zuletzt in Bissingen 6:2. 1. FC Normannia Gmünd steht bei 22 Punkten (29:34 Tore) auf Rang 15 und verlor zuletzt 0:4 gegen Aalen. Das Hinspiel gewann Mannheim 2:1 in Gmünd: Enes Olgun Tubluk (11.) zur Führung, Levin Kundruweit (82.) zum Ausgleich, Christian Kuhn (90.+7) zum Sieg. Dazu Rot für Nils Staiger (60./Gmünd/Notbremse), 420 Zuschauer. Gmünd weiß also, wie knapp es werden kann – Mannheim aber auch, dass man bis zur letzten Sekunde durchziehen muss.



Ein Kellerduell, das nach Luft schnappt. FSV Hollenbach ist 16. mit 20 Punkten (35:45 Tore) und verlor zuletzt 3:5 in Nöttingen. FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht bei 18 Punkten (32:53 Tore) auf Rang 17 und kassierte zuletzt 2:6 gegen Mannheim. Das Hinspiel endete 1:1: Inas Music traf für Hollenbach (31.), Emre Yalcin glich aus (53.), 300 Zuschauer, Schiedsrichter Christian Buschmann. Genau dieses Remis zeigt, wie eng es sein kann – und wie wenig beiden ein Punkt am Ende hilft, wenn vier Teams direkt runter müssen.



Singen hat zuletzt geliefert, Ravensburg bleibt oben dran – und das Hinspiel war ein anderes Gesicht. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) steht bei 29 Punkten (35:47 Tore) auf Rang 9 und gewann zuletzt 3:1 in Denzlingen. FV Ravensburg ist Fünfter mit 35 Punkten (36:38 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Karlsruhe II. Das Hinspiel gewann Ravensburg zu Hause 3:2 gegen Singen: Tore durch Daniele Gabriele (19., 65. Foulelfmeter) und Nicolas Jann (31.), Singen glich zwischenzeitlich durch Albert Malaj doppelt per Foulelfmeter (38., 41.) aus, 650 Zuschauer, Schiedsrichterin Daniela Kottmann (Altheim). Singen will die Hinrunden-Niederlage drehen, Ravensburg will im 35er-Block nicht abrutschen.