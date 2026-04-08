VfR Aalen zieht nach Comeback auf sieben Punkte davon

Starker Beginn, verdiente Führung Aalen startete mit hoher Präsenz und setzte Nöttingen früh im Aufbau unter Druck. Dean Melo, Benjamin Kindsvater und Ali Odabas kamen in der Anfangsphase zu ersten Abschlüssen, ohne den Führungstreffer zu erzwingen. Nach einer kurzen ruhigeren Phase fiel das 1:0 dann in der 28. Minute: Yunus Emre Kahriman spielte einen langen Ball hinter die Kette, Sasa Maksimovic blieb frei vor dem Tor ruhig und schob an Marksteiner vorbei ein. Kurz darauf verpasste der VfR das zweite Tor, als Niklas Antlitz per Kopf nur die Latte traf.

Ausgleich vor der Pause

Bis kurz vor der Halbzeit hatte Aalen das Spiel weitgehend unter Kontrolle, ohne den Vorsprung auszubauen. Genau das rächte sich in der 45. Minute. Marco Manduzio schickte Salvatore Catanzano in die Tiefe, der sich gegen Thomas Geyer und Torwart Maximilian Otto durchsetzte und zum 1:1 einschob. Für den VfR war dieser Ausgleich ein unnötiger Rückschlag, weil Nöttingen zuvor offensiv kaum in Erscheinung getreten war.

Aalen antwortet zweimal

Nach dem Seitenwechsel kam der Tabellenführer verbessert aus der Kabine. In der 52. Minute führte ein sauber ausgespielter Angriff zum 2:1: Benjamin Kindsvater legte quer auf Jascha Döringer, der frei vor dem Tor einschob. Doch erneut hielt die Führung nicht lange. Nöttingen kombinierte sich in der 61. Minute über die linke Seite durch, Catanzano legte in den Rückraum, David Zenner traf zum 2:2. Aalen blieb dennoch die aktivere Mannschaft. Maksimovic scheiterte mit einem Lupfer, weitere Angriffe liefen gefährlich an. In der 83. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach Vorarbeit von Maksimovic köpfte Dean Melo zum 3:2 ein.