VfR Aalen zieht davon, VfR Mannheim patzt: Dramatik und späte Tore

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

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Die Partie entwickelte sich früh zugunsten der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten. Bereits in der 13. Minute erzielte Khery Hamka den Führungstreffer zum 0:1 für den FC Nöttingen. Die Mannschaft erhöhte noch vor dem Seitenwechsel: Salvatore Catanzano markierte in der 37. Minute das 0:2. Nach dem Wiederanpfiff schien der Karlsruher SC II besser in die Begegnung zu finden, als Bekem Can Bicki in der 48. Minute auf 1:2 verkürzte. Die Hoffnung der Gastgeber währte jedoch nur kurz, da Nöttingen postwendend antwortete. In der 51. Minute stellte Rafail Savvidis mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Die Gegenwehr der Karlsruher ließ in der Folge nach, was erneut Salvatore Catanzano in der 55. Minute nutzte, um auf 1:4 zu erhöhen. Den Schlusspunkt einer einseitigen Schlussphase setzte Tasos Leonidis in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem Treffer zum 1:5-Endstand.

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In einer hart umkämpften Begegnung vor 313 Zuschauern sicherte sich der FC 08 Villingen drei wichtige Punkte. Das entscheidende Tor des Tages fiel in der zweiten Halbzeit, als Fabio Pfeifhofer in der 56. Minute zum 1:0-Endstand traf. ---

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein knappes Spiel, in dem die Gäste aus Oberachern das glücklichere Ende für sich beanspruchten. Der SV Oberachern entführte die Punkte aus Neckarsulm durch einen Treffer von Marin Stefotic in der 35. Minute. ---

Der TSV Essingen feierte vor 180 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg, der nach der Anfangsphase kaum abzusehen war. Zunächst ging der 1. CfR Pforzheim durch Noah Lulic in der 10. Minute mit 0:1 in Führung. Ein Platzverweis veränderte jedoch die Statik des Spiels, als Cemal Durmus in der 42. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl drehte Essingen nach der Pause auf: Janik Wiedmann glich in der 54. Minute zum 1:1 aus, und nur eine Minute später brachte Lennart Ruther die Hausherren in der 55. Minute mit 2:1 in Front. Erneut Janik Wiedmann erhöhte in der 82. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. In der Schlussphase schraubten Daniel Bux in der 89. Minute und Patrick Funk in der 90. Minute das Ergebnis auf 5:1. ---

An der Kreuzeiche sahen 850 Zuschauer einen souveränen Auftritt des SSV Reutlingen. Bereits in der 2. Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Oliver Gümpel mit 1:0 in Führung. Marcel Sökler erhöhte in der 10. Minute auf 2:0, vergab jedoch in der 19. Minute die Chance auf einen weiteren Treffer, als er mit einem Foulelfmeter am Torwart des FC Denzlingen scheiterte. Den Schlusspunkt setzte Yannick Toth in der 72. Minute mit dem 3:0. ---

Der Spitzenreiter VfR Aalen bewies vor 1480 Zuschauern Moral und festigte seine Vormachtstellung. Zunächst schockte der 1. Göppinger SV die Gastgeber durch den Treffer von Bastian Frölich in der 7. Minute. Aalen kam jedoch zurück, begünstigt durch ein Eigentor von Filip Milisic in der 23. Minute zum 1:1. In der zweiten Hälfte sorgten Benjamin Kindsvater in der 55. Minute und Sasa Maksimovic in der 84. Minute für den 3:1-Sieg. Aalen führt die Tabelle nun mit fünf Punkten Vorsprung an. ---

Für den VfR Mannheim endete der Spieltag mit einer schmerzhaften Enttäuschung. Vor 312 Zuschauern sah es lange nach einem Heimsieg aus, nachdem Tim Seifert in der 58. Minute das 1:0 erzielt hatte. In einer hitzigen Schlussphase sah Tim Grupp vom 1. FC Normannia Gmünd in der 89. Minute die Rote Karte. Doch in Unterzahl kamen die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) zum Ausgleich, als Christian Kuhn ein Eigentor unterlief. Mannheim verliert damit wertvollen Boden auf Aalen und bleibt auf Rang zwei. ---

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Hollenbach. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ging in der 54. Minute durch einen Foulelfmeter von Jona Lorch mit 0:1 in Führung. Hannes Scherer glich in der 66. Minute zum 1:1 aus, doch Bleart Dautaj brachte die Gäste in der 71. Minute erneut mit 1:2 nach vorne. Nach der Gelb-Roten Karte für Kevin Ikpide (73. Minute) schlug der FSV Hollenbach in einer dramatischen Nachspielzeit zurück: Juan Faßbinder erzielte in der 90. Minute das 2:2, bevor Luke Knapp in der 90.+9 Minute den 3:2-Siegtreffer markierte. ---

Singen hat zuletzt geliefert, Ravensburg bleibt oben dran – und das Hinspiel war ein anderes Gesicht. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) steht bei 29 Punkten (35:47 Tore) auf Rang 9 und gewann zuletzt 3:1 in Denzlingen. FV Ravensburg ist Fünfter mit 35 Punkten (36:38 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Karlsruhe II. Das Hinspiel gewann Ravensburg zu Hause 3:2 gegen Singen: Tore durch Daniele Gabriele (19., 65. Foulelfmeter) und Nicolas Jann (31.), Singen glich zwischenzeitlich durch Albert Malaj doppelt per Foulelfmeter (38., 41.) aus, 650 Zuschauer, Schiedsrichterin Daniela Kottmann (Altheim). Singen will die Hinrunden-Niederlage drehen, Ravensburg will im 35er-Block nicht abrutschen.