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VfR Aalen: Württemberg-Duelle warten im September
FuPa wirft den württembergischen Blick auf die Regionalliga Südwest.
Der VfR Aalen beginnt mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg und steht damit sofort vor einer Aufgabe, die Tempo, Spielkontrolle und Geduld verlangt. Danach wird der Kalender schnell unbequem: Steinbach auswärts, Eintracht Frankfurt II zuhause, Mainz II auswärts und Trier zuhause bilden einen anspruchsvollen Startblock. Besonders markant sind die württembergischen Duelle gegen Ulm, Heilbronn-Freiberg und die Stuttgarter Kickers. Im Herbst verdichtet sich der Plan mit Offenbach, FSV Frankfurt, Sandhausen und Kassel. Die Rückrunde bringt erneut viele direkte Vergleiche, in denen Aalen nicht nur Punkte, sondern auch Rang und Anspruch verteidigen muss.
Spieltag: Sa., 08.08.26, 14:00 Uhr - SC Freiburg II (H)