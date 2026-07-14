 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

VfR Aalen: Württemberg-Duelle warten im September

FuPa wirft den württembergischen Blick auf die Regionalliga Südwest.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

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Regionalliga Südwest
VfR Aalen

Der VfR Aalen beginnt mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg und steht damit sofort vor einer Aufgabe, die Tempo, Spielkontrolle und Geduld verlangt. Danach wird der Kalender schnell unbequem: Steinbach auswärts, Eintracht Frankfurt II zuhause, Mainz II auswärts und Trier zuhause bilden einen anspruchsvollen Startblock. Besonders markant sind die württembergischen Duelle gegen Ulm, Heilbronn-Freiberg und die Stuttgarter Kickers. Im Herbst verdichtet sich der Plan mit Offenbach, FSV Frankfurt, Sandhausen und Kassel. Die Rückrunde bringt erneut viele direkte Vergleiche, in denen Aalen nicht nur Punkte, sondern auch Rang und Anspruch verteidigen muss.

  1. Spieltag: Sa., 08.08.26, 14:00 Uhr - SC Freiburg II (H)
  2. Spieltag: Sa., 15.08.26, 14:00 Uhr - TSV Steinbach Haiger (A)
  3. Spieltag: Sa., 22.08.26, 14:00 Uhr - Eintracht Frankfurt II (H)
  4. Spieltag: Sa., 29.08.26, 14:00 Uhr - FSV Mainz 05 II (A)
  5. Spieltag: Sa., 05.09.26, 14:00 Uhr - SV Eintracht Trier 05 (H)
  6. Spieltag: Di., 08.09.26, 19:00 Uhr - SSV Ulm 1846 (H)
  7. Spieltag: Sa., 12.09.26, 14:00 Uhr - VfR Mannheim (A)
  8. Spieltag: Sa., 19.09.26, 14:00 Uhr - SGV Heilbronn-Freiberg (H)
  9. Spieltag: Sa., 26.09.26, 14:00 Uhr - Kickers Offenbach (A)
  10. Spieltag: Sa., 03.10.26, 14:00 Uhr - FSV Frankfurt (H)
  11. Spieltag: Sa., 10.10.26, 14:00 Uhr - SG Barockstadt Fulda Lehnerz (A)
  12. Spieltag: Sa., 17.10.26, 14:00 Uhr - FC-Astoria Walldorf (H)
  13. Spieltag: Sa., 24.10.26, 14:00 Uhr - SV Sandhausen (A)
  14. Spieltag: Sa., 31.10.26, 14:00 Uhr - Stuttgarter Kickers (A)
  15. Spieltag: Sa., 07.11.26, 14:00 Uhr - KSV Hessen Kassel (H)
  16. Spieltag: Sa., 14.11.26, 14:00 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (A)
  17. Spieltag: Sa., 21.11.26, 14:00 Uhr - FC 08 Homburg (H)
  18. Spieltag: Sa., 28.11.26, 14:00 Uhr - SC Freiburg II (A)
  19. Spieltag: Sa., 05.12.26, 14:00 Uhr - TSV Steinbach Haiger (H)
  20. Spieltag: Sa., 20.02.27, 14:00 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A)
  21. Spieltag: Sa., 27.02.27, 14:00 Uhr - FSV Mainz 05 II (H)
  22. Spieltag: Sa., 06.03.27, 14:00 Uhr - SV Eintracht Trier 05 (A)
  23. Spieltag: Sa., 13.03.27, 14:00 Uhr - SSV Ulm 1846 (A)
  24. Spieltag: Sa., 20.03.27, 14:00 Uhr - VfR Mannheim (H)
  25. Spieltag: Sa., 27.03.27, 14:00 Uhr - SGV Heilbronn-Freiberg (A)
  26. Spieltag: Sa., 03.04.27, 14:00 Uhr - Kickers Offenbach (H)
  27. Spieltag: Sa., 10.04.27, 14:00 Uhr - FSV Frankfurt (A)
  28. Spieltag: Sa., 17.04.27, 14:00 Uhr - SG Barockstadt Fulda Lehnerz (H)
  29. Spieltag: Sa., 24.04.27, 14:00 Uhr - FC-Astoria Walldorf (A)
  30. Spieltag: Sa., 01.05.27, 14:00 Uhr - SV Sandhausen (H)
  31. Spieltag: Di., 04.05.27, 19:00 Uhr - Stuttgarter Kickers (H)
  32. Spieltag: Sa., 08.05.27, 14:00 Uhr - KSV Hessen Kassel (A)
  33. Spieltag: Sa., 15.05.27, 14:00 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (H)
  34. Spieltag: Sa., 22.05.27, 14:00 Uhr - FC 08 Homburg (A)