VfR Aalen: "Wir müssen das Derby voll annehmen"

Wut und Enttäuschung als Antrieb

Nach dem 0:0 bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen herrschte beim VfR Aalen vor allem eines: Frust. Trotz drückender Dominanz und zahlreicher Großchancen wollte der Ball nicht ins Tor. Trainer Beniamino Molinari beschreibt die Stimmung im Team: „Wir haben die Wut und Enttäuschung über das Ergebnis letzte Woche bei den Jungs im Training gespürt. Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht, sich aber nicht belohnt.“ Genau diese Emotionen sollen nun im Derby in Energie umgewandelt werden: „Diese Wut und Enttäuschung müssen wir am Freitag ab 19.30 Uhr rauslassen. Wir müssen bereit sein, genau so viel zu investieren, um die Punkte in Aalen zu behalten.“

Stabilität als Basis, Effizienz als Ziel

Die Leistung in Bissingen stimmte, vor allem die defensive Stabilität beeindruckte. Nach vier Spielen hat Aalen erst ein Gegentor kassiert, steht mit zehn Punkten auf Platz drei der Tabelle und ist weiter ungeschlagen. Doch im Offensivspiel haperte es zuletzt an der Kaltschnäuzigkeit. Molinari fordert deshalb von seiner Mannschaft nicht weniger als 90 Minuten maximaler Konzentration: „Wir müssen bereit sein, genau so viel zu investieren, um die Punkte in Aalen zu behalten.“

Respekt vor Normannia Gmünd

Mit dem 1. FC Normannia Gmünd kommt ein Gegner, der für Aalen kein Unbekannter ist. Die Gäste stehen zwar mit vier Punkten auf Rang acht, verfügen aber über eine erfahrene und eingespielte Mannschaft. Molinari lobt die Arbeit seines Trainerkollegen Zlatko Blaskic: „Normannia hat uns gegenüber einige Vorteile. Der Trainer Zlatko Blaskic arbeitet schon über mehrere Jahre mit dem Team und die Abläufe sind dort klar.“ Vor allem beeindruckt: „Die zentrale Achse mit Ellermann, Grupp, Gnaase und Aschauer spielt auch schon über mehrere Jahre zusammen. Das ist mit das Beste, was die Oberliga zu bieten hat.“

Derby mit eigener Dynamik

Trotz der unterschiedlichen Tabellenstände betont Molinari, dass die Ausgangslage keine Rolle spielt: „Wir müssen das Derby voll annehmen, es gibt in so einem Spiel keinen Favoriten. Tabellenplatz, Punkte oder aktuelle Form spielen überhaupt keine Rolle.“ Der VfR weiß um die Emotionalität und Intensität, die solche Spiele mit sich bringen, und will diese Energie für sich nutzen.

Blick auf die Tabelle

In der Oberliga Baden-Württemberg ist die Tabellenspitze eng umkämpft. Spitzenreiter TSV Essingen führt mit zwölf Punkten aus vier Spielen, gefolgt vom VfR Mannheim (10 Punkte) und dem VfR Aalen (ebenfalls 10 Punkte, aber mit leicht schlechteren Torverhältnis). Dahinter lauern Pforzheim und Oberachern mit je acht Zählern. Ein Sieg im Derby könnte den Aalenern nicht nur Selbstvertrauen geben, sondern auch den Druck auf die Spitzenposition erhöhen.

Lehren aus dem letzten Spiel

Das torlose Remis in Bissingen war eine verpasste Chance, gleichzeitig aber auch ein Warnsignal. In der ersten Halbzeit hatte Aalen zwei Großchancen, in der zweiten Halbzeit entwickelte das Team phasenweise ein wahres Powerplay – doch der Ball wollte nicht ins Tor. Torhüter Sven Burkhardt hielt die Gastgeber im Spiel und brachte die Aalener Offensive zur Verzweiflung. Trotz der Enttäuschung nahm Molinari viel Positives mit: Stabilität in der Defensive, klare Struktur im Spielaufbau und ein unermüdlicher Einsatz bis zur letzten Minute.

Intensive Trainingswoche als Vorbereitung

In der Vorbereitung auf das Derby hat der VfR Aalen die Einheiten genutzt, um vor allem im Abschluss konsequenter zu werden. Die Stimmung im Team sei laut Molinari gut, die Motivation hoch. Die Spieler wollen zeigen, dass sie aus der Partie in Bissingen gelernt haben und die nächsten drei Punkte einfahren können.

Ein Derby, das elektrisiert

Wenn am morgigen Freitagabend um 19:30 Uhr der Anpfiff in der Arena ertönt, wird nicht nur die sportliche, sondern auch die emotionale Komponente im Vordergrund stehen. Für Aalen ist es mehr als nur ein weiteres Ligaspiel – es ist die Gelegenheit, die eigene Stärke unter Beweis zu stellen, Fans und Umfeld zu begeistern und die Serie ohne Niederlage auszubauen.