VfR Aalen: "Wir konnten die Überlegenheit in Tore ummünzen"

Starker Beginn ohne Torerfolg

Von Beginn an war klar, dass Aalen die Partie kontrollieren wollte. Die Gastgeber setzten Nöttingen früh unter Druck und erspielten sich in den ersten 20 Minuten mehrere hochkarätige Chancen. Trainer Beniamino Molinari machte nach der Partie deutlich, dass in dieser Phase die Weichen hätten gestellt werden können: „Wir müssen in den ersten 20 Minuten aufgrund der Anzahl der Großchancen in Führung gehen.“ Trotz der Überlegenheit blieb der erlösende Treffer zunächst aus.

Nöttingens einzige große Gelegenheit

Nach der Aalener Drangphase kam Nöttingen besser ins Spiel und hatte kurz darauf die einzige große Chance der Gäste im gesamten Spiel. Diese hätte den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, doch Aalen verteidigte leidenschaftlich. „Es zeichnet uns aus, dass wir uns in alles reinschmeißen und Gegentore verhindern wollen“, betonte Molinari. Mit dieser Einstellung gelang es, das 0:0 in die Pause zu bringen.

Traumstart in die zweite Hälfte

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, belohnte sich der VfR Aalen für seinen Aufwand. In der 47. Minute traf Dean Melo zur Führung und ließ die Fans auf den Rängen jubeln. Das Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag – Aalen spielte nun mit noch mehr Selbstvertrauen und suchte konsequent den zweiten Treffer.

Doppelschlag entscheidet die Partie

In der 64. Minute war es erneut Dean Melo, der den Ball im Tor unterbrachte und auf 2:0 stellte. Die drückende Überlegenheit, von der Molinari später sprach, war nun auch auf der Anzeigetafel sichtbar. „Die 2. Halbzeit war dann sehr dominant und wir konnten die drückende Überlegenheit in Tore ummünzen“, fasste der Trainer zusammen. Mit der komfortablen Führung im Rücken kontrollierte Aalen die Partie bis zum Abpfiff.

Molinari mahnt trotz Erfolg zur Arbeit

Trotz des perfekten Saisonstarts mit drei Siegen aus drei Spielen blickte Beniamino Molinari auch kritisch auf die kommenden Aufgaben: „Wir haben noch extrem viel Arbeit vor uns und müssen die Intensität im Training weiter sehr hoch halten.“ Der Trainer machte deutlich, dass sich die Mannschaft nicht auf den Erfolgen ausruhen dürfe, sondern weiter an Details arbeiten müsse, um auch gegen stärkere Gegner zu bestehen.

Tabellenführung ausgebaut

Mit dem dritten Sieg in Folge und nun 9 Punkten steht der VfR Aalen weiterhin an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg, punktgleich mit dem TSV Essingen, aber mit der besseren Tordifferenz. Nöttingen hingegen bleibt mit nur einem Punkt aus drei Spielen im Tabellenkeller.

Blick nach vorne: Auswärtsspiel in Bietigheim-Bissingen

Schon am kommenden Samstag steht das nächste Ligaspiel an. Um 15:30 Uhr tritt der VfR Aalen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen an. Der Gegner rangiert aktuell auf Platz 16 und hat erst einen Punkt geholt. Für Aalen bietet sich damit die Chance, die Siegesserie auszubauen und die Tabellenführung zu festigen.

Verdienter Heimsieg mit klarer Handschrift

Der VfR Aalen hat gegen den FC Nöttingen eindrucksvoll gezeigt, warum er aktuell an der Spitze der Liga steht. Leidenschaft in der Defensive, Zielstrebigkeit im Angriff und ein überragender Dean Melo machten den Unterschied. Mit der richtigen Mischung aus Selbstvertrauen und kritischem Blick auf die eigenen Leistungen geht die Mannschaft von Beniamino Molinari nun in die nächste Aufgabe – mit dem klaren Ziel, auch in Bietigheim-Bissingen drei Punkte mitzunehmen.